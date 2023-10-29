Яка проста звичка шкодить вашому серцю — попередження вчених

Більшість з нас звикла засинати з телефоном у руках, оскільки й години не можемо прожити без оновлення стрічки новин.Однак, за словами науковців, ця, на перший погляд, безневинна звичка може стати причиною серйозних проблем для вашого серця.

Що шкодить серцю у сучасному ритмі життя

Ні для кого не секрет, що серцево-судинні захворювання є однією з найчастіших причин смерті в усьому світі - йдеться про приблизно 25% випадків.

Саме тому вкрай важливо робити все можливе, щоб мінімізувати такі ризики.

За словами американських вчених, люди справді недооцінюють свій режим сну та все, що його передує, попри те, що вони мають серйозний вплив на здоров’я вашого серця.

Науковців з Колумбійського університету дійшли висновку, що клітини кровоносних судин людей піддаються впливу шкідливих окислювачів. Цю кореляцію спостерігали в учасників дослідження.

Як можна пояснити цей зв’язок

За словами вчених, це відбувається цілком можливо, тому, що клітини, які зазнали депривації сну, не змогли активувати антиоксидантну реакцію з метою очищення шкідливих молекул.

Внаслідок цього в організмі людини виникає запалення, яке і призводить до дисфункції, що є критичною ранньою стадією розвитку серцево-судинних захворювань.

Наші результати є прямими доказами того, що легкий хронічний дефіцит сну викликає серцеві захворювання, – прокоментувала результати дослідження одна з його авторок, директорка Центру медицини сну в Колумбійському університеті Саня Єліч. Поширити

Як відбувалося дослідження

Учасниками цього експерименту стали майже 1000 жінок, зокрема 35 здорових жінок, які зазвичай сплять 7 – 8 годин щоночі.