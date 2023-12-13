Какие реформы готовит Украина в ближайшее время — ответ премьера

Правительство Украины готовит матрицу реформ, которая охватит все сферы от экономики и цифровизации до верховенства права и образования.

Какие реформы готовит Украина в ближайшее время

Мы поставили перед собой амбициозные цели, в частности, членство Украины в Европейском Союзе и ОЭСР в ближайшие годы, — отметил Шмигаль. Поделиться

"С помощью наших партнеров мы готовим матрицу реформ — исчерпывающие аналитические данные по всем реформаторским обязательствам, которые взяла на себя Украина. Это четкая дорожная карта, включающая ключевые реформы украинского Правительства, а также рекомендации и предложения от наших международных партнеров", — заметил премьер.

Шмигаль подчеркнул, что упомянутая матрица реформ охватит все сферы.

Очень важную роль будут играть антикоррупционные инициативы. Наше внимание сосредоточено не только на том, чтобы посадить коррупционеров в тюрьму, но прежде всего на создании системы, в которой нет возможности для коррупции. Это станет возможным благодаря цифровизации государственных услуг, дерегуляции бизнеса и уменьшению роли государства в экономике, отметил глава правительства. Поделиться

Премьер-министр добавил, что Украина также привлекает частный сектор, играющий ключевую роль в планах возрождения экономики и реализации программы восстановления.

По словам Шмыгаля, Украина ориентируется на бенчмарки МВФ, рекомендации Европейской комиссии, наработку с Всемирным банком и ОЭСР и план реформ в рамках нарабатываемой сейчас 4-летней инициативы ЕС Ukraine Facility.

Несмотря на войну, мы уже начали процесс обновления. Мы определили приоритетные отрасли, создали управленческую инфраструктуру, подготовили прозрачные механизмы и привлекли наших международных партнеров. В настоящее время с Всемирным банком готовится третья скорая оценка убытков и потребностей для Украины. Это будет обновленная оценка последствий российского вторжения за период с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2023 года, сообщил Денис Шмигаль. Поделиться

Он подчеркнул, что за последние 20 месяцев наше государство и экономика продемонстрировали незаурядную адаптивность. Несмотря на все трудности и вызовы, Украине удалось:

поддерживать макроэкономическую стабильность;

держать инфляцию под контролем;

преодолеть масштабную остановку производства и последствия оттока рабочей силы;

восстановить логистические потоки в условиях блокады черноморских портов;

запустить программу быстрой реконструкции;

получить статус кандидата на членство в ЕС;

наладить продуктивный диалог с международными финансовыми институтами и получить от МВФ Программу расширенного финансирования в размере 15,6 миллиарда долларов.