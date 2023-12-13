Какие реформы готовит Украина в ближайшее время — ответ премьера

Правительство Украины готовит матрицу реформ, которая охватит все сферы от экономики и цифровизации до верховенства права и образования.
Какие реформы готовит Украина в ближайшее время
"С помощью наших партнеров мы готовим матрицу реформ — исчерпывающие аналитические данные по всем реформаторским обязательствам, которые взяла на себя Украина. Это четкая дорожная карта, включающая ключевые реформы украинского Правительства, а также рекомендации и предложения от наших международных партнеров", — заметил премьер.
Шмигаль подчеркнул, что упомянутая матрица реформ охватит все сферы.
Премьер-министр добавил, что Украина также привлекает частный сектор, играющий ключевую роль в планах возрождения экономики и реализации программы восстановления.
По словам Шмыгаля, Украина ориентируется на бенчмарки МВФ, рекомендации Европейской комиссии, наработку с Всемирным банком и ОЭСР и план реформ в рамках нарабатываемой сейчас 4-летней инициативы ЕС Ukraine Facility.
Он подчеркнул, что за последние 20 месяцев наше государство и экономика продемонстрировали незаурядную адаптивность. Несмотря на все трудности и вызовы, Украине удалось:
поддерживать макроэкономическую стабильность;
держать инфляцию под контролем;
преодолеть масштабную остановку производства и последствия оттока рабочей силы;
восстановить логистические потоки в условиях блокады черноморских портов;
запустить программу быстрой реконструкции;
получить статус кандидата на членство в ЕС;
наладить продуктивный диалог с международными финансовыми институтами и получить от МВФ Программу расширенного финансирования в размере 15,6 миллиарда долларов.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-