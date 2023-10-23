Какие взгляды и идеи объединяют украинцев на фоне войны с Россией — результаты опроса

Программа "Долучайся!" представила ключевые результаты Общенационального опроса относительно общественного вовлечения, которое провела весной и летом 2023 года. Опрос позволяет оценить, как разные условия, сложившиеся в результате войны, влияют на осведомленность и участие в деятельности гражданского общества, а также на понимание и восприятие реформ в Украине.

Что стало известно о взаимодействии украинцев со своими общинами и ОГО

Украинцы из всех трех изучаемых групп активнее взаимодействуют со своими общинами, чем с организациями гражданского общества (ОГО).

Так, 53% неперемещенных украинцев сообщили, что приобщались к жизни своей общины. Среди внешне перемещенных людей этот показатель составляет 38%, а среди внутренне перемещенных людей - 28%.

Украинцы, находящиеся за границей, чаще всего приобщаются к деятельности ОГО (37%), второе место занимают неперемещенные украинцы (35%), а меньше всего приобщаются внутренние переселенцы – 29%.

Препятствием для участия граждан в мероприятиях общественных организаций является недостаточная осведомленность о том, как приобщиться к их деятельности. Внутренне перемещенные украинцы также больше всего доверяют организациям гражданского общества (60%), а внешне перемещенные – меньше (37%). Поделиться

Не зависимо от места жительства, украинцы активно вовлекаются в сопротивление агрессору и знают о возможности такого участия.

Подавляющее большинство украинцев совершали денежные пожертвования в поддержку сопротивления агрессии России или преодоления ее последствий (71% среди внешних переселенцев, 70% - неперемещенных украинцев и 67% внутренне перемещенных лиц) и занимались волонтерством (63% НПЛ, 53% ВПЛ и 55% ВПЛ) .

Как и почему отличаются послевоенные приоритеты украинцев

Согласно данным исследования, послевоенные приоритеты украинцев отличаются, когда речь идет об их семье и стране в целом.

Респонденты считают преодоление коррупции, восстановление инфраструктуры и экономики главными вопросами для Украины, которые следует решить после войны.

Для себя и своих семей респонденты из всех трех выборок указали работу как первоочередной приоритет, а также доход/финансовое положение и состояние здоровья.

Украинцы готовы финансово поддержать восстановление, в то же время приоритезируют восстановление инфраструктуры, а не поддержку инициатив общественного контроля. Так, на реабилитацию и реинтеграцию ветеранов войны, ВПЛ и других пострадавших в результате войны готовы жертвовать средства 91% НПЛ, 88% ВПЛ и 87% ВПЛ.

Также украинцы из трех групп указывают среди приоритетов восстановления поврежденной окружающей среды и инфраструктуры. Жертвовать средства в поддержку ОГО, обеспечивающие подотчетность правительства, способствуют реформам и евроинтеграции, готовы 51% НПО, 49% ВПЛ и 44% ВПЛ.

Внешне перемещенные украинцы лучше всего информированы о реформах правительства. В рамках опроса респондентам также задали 13 вопросов на знание основ функционирования государства, а также основных прав и обязанностей граждан. Респонденты из всех изучаемых выборок столкнулись с трудностями при определении местных органов исполнительной власти. Поделиться

Организаторы исследования: Программа содействия общественной активности «Долучайся!» (USAID/ENGAGE), финансируемая Агентством США по международному развитию (USAID) и внедряемая Pact в Украине.