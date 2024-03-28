Канадский клуб НХЛ разместил карту России с временно оккупированным Крымом

Они опубликовали пост, где указано, откуда происходят игроки клуба. На карте России и Беларуси был изображен украинский полуостров. Однако через некоторое время клуб удалил сообщение.

В составе Калгари выступают россияне: Андрей Кузьменко, Даниил Мироманов, Никита Охотюк, а также белорус Егор Шарангович.

Канадский клуб НХЛ разместил карту России с временно оккупированным Крымом

НХЛ хочет вернуть Россию на Олимпиаду

После достижения соглашения между Национальной хоккейной лигой (НХЛ), Международной федерацией хоккея (IIHF) и Международным олимпийским комитетом (МОК) об участии игроков НХЛ на Олимпиадах 2026 и 2030 годов, было обнаружено, что НХЛ выдвигает предложение по возвращению сборной.

Однако президент IIHF Люк Тардиф утверждает, что не обсуждал и не намерен обсуждать этот вопрос с НХЛ. "Мы согласовали с НХЛ участие их игроков на Олимпиадах 2026 и 2030 годов, но в отношении России и Беларуси мы с ними не проводили обсуждения. Этот вопрос не зависит от позиции НХЛ. Это исключительно решение IIHF", – отметил Тардиф.

Беларусь была исключена из отбора, поэтому точно не примет участие в Олимпиаде, а вопрос по России будет решен весной 2025 года.