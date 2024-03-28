Канадський клуб НХЛ розмістив мапу Росії з тимчасово окупованим Кримом

Вони опублікували пост, де вказано, звідки походять гравці клубу. На мапі Росії та Білорусі було зображено та український півострів. Проте через певний час клуб видалив допис.

У складі Калгарі виступають росіяни: Андрій Кузьменко, Данило Мироманов, Микита Охотюк, а також білорус Єгор Шарангович.

Канадський клуб НХЛ розмістив мапу Росії з тимчасово окупованим Кримом

НХЛ хоче повернути Росію на Олімпіаду

Після досягнення угоди між Національною хокейною лігою (НХЛ), Міжнародною федерацією хокею (IIHF) та Міжнародним олімпійським комітетом (МОК) щодо участі гравців НХЛ на Олімпіадах 2026 та 2030 років, виявлено, що НХЛ висуває пропозицію щодо повернення збірної Росії на турніри.

Однак президент IIHF Люк Тардіф стверджує, що не обговорював і не має наміру обговорювати це питання з НХЛ. "Ми узгодили з НХЛ участь їхніх гравців на Олімпіадах 2026 та 2030 років, але щодо Росії та Білорусі ми з ними не проводили обговорення. Це питання не залежить від позиції НХЛ. Це виключно рішення IIHF", – зазначив Тардіф.

Білорусь була виключена з відбору, тому точно не візьме участь в Олімпіаді, а питання щодо Росії буде вирішено навесні 2025 року.