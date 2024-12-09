Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц заявил о поддержке предоставления Украине дальнобойного оружия

9 декабря в Киев прибыл лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским и заявил о поддержке передачи дальнобойного оружия. Кандидат в канцлеры также пообщался с премьером Денисом Шмыгалем.

Мерц выступает за предоставление Украине дальнобойного оружия

Об этом он заявил во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским.

Позиция нашей фракции четкая: мы хотим предоставить вашим Вооруженным Силам возможность достичь военных баз — не гражданского населения и инфраструктуры, а чтобы вы могли достичь именно целей, по которым ведется война против вашей страны. Я об этом несколько недель назад говорил в Бундестаге. Таким ограничением дальности вооружения мы вас заставляем сражаться с одной рукой за спиной. Поделиться

По его словам, в настоящее время в Германии продолжаются дискуссии о дальнейшей военной поддержке Украины, чтобы как можно скорее завершить войну.

Встреча Мерца с премьером Шмыгалем

Денис Шмыгаль отметил лидерство Мерца в поддержке Украины, которое он продемонстрировал еще в начале полномасштабного вторжения. По словам премьера, он стал первым немецким политиком, кто тогда посетил наше государство. Шмыгаль поблагодарил за четкую, последовательную и сильную позицию по предоставлению Украине оружия и средств ПВО.

Во время встречи лидеры сосредоточились на вопросах военной и финансовой поддержки, а также важности справедливого завершения войны.

Они обсудили развитие совместных оборонных производств.

Мы заинтересованы в дальнейшем расширении перечня проектов немецких компаний в Украине, прежде всего, в контексте совместного производства оружия, боеприпасов и комплектаций. Системы ПВО остаются критически важным аспектом противодействия ракетным и дроновым атакам России. Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины

В разговоре с Мерцом они коснулись пунктов Плана победы, представленного Зеленским.

Мерц и Шмыгаль в Киеве