Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц заявил о поддержке предоставления Украине дальнобойного оружия

9 декабря в Киев прибыл лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским и заявил о поддержке передачи дальнобойного оружия. Кандидат в канцлеры также пообщался с премьером Денисом Шмыгалем.
Главные тезисы
- Фридрих Мерц выступил за передачу Украине дальнобойного оружия и систем ПВО в рамках оборонного сотрудничества.
- Поддержка Германии в предоставлении оружия для Украины подчеркивает важность сотрудничества и развития страны.
- Развитие совместных оборонных производств и расширение проектов немецких компаний в Украине направлены на укрепление обороноспособности Украины.
- Позиция Мерца отражает лидерство Германии в поддержке Украины в вопросах военной и финансовой поддержки.
- Украина ожидает реализации решения G7 о помощи на 50 млрд долл из российских активов для противодействия российской угрозе и обновления страны.
Мерц выступает за предоставление Украине дальнобойного оружия
Об этом он заявил во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским.
По его словам, в настоящее время в Германии продолжаются дискуссии о дальнейшей военной поддержке Украины, чтобы как можно скорее завершить войну.
Встреча Мерца с премьером Шмыгалем
Денис Шмыгаль отметил лидерство Мерца в поддержке Украины, которое он продемонстрировал еще в начале полномасштабного вторжения. По словам премьера, он стал первым немецким политиком, кто тогда посетил наше государство. Шмыгаль поблагодарил за четкую, последовательную и сильную позицию по предоставлению Украине оружия и средств ПВО.
Во время встречи лидеры сосредоточились на вопросах военной и финансовой поддержки, а также важности справедливого завершения войны.
Они обсудили развитие совместных оборонных производств.
В разговоре с Мерцом они коснулись пунктов Плана победы, представленного Зеленским.
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