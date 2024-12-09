Кандидат у канцлери ФРН Мерц заявив про підтримку надання Україні далекобійної зброї

9 грудня до Києва прибув лідер Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц. Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським і заявив про підтримку передачі далекобійної зброї. Кандидат у канцлери також поспілкувався з прем'єром Денисом Шмигалем.
Головні тези:
- Фрідріх Мерц підтримує передачу Україні далекобійної зброї та систем ППО в рамках оборонної співпраці.
- Україна сподівається на реалізацію рішення G7 про допомогу на суму 50 млрд дол з російських активів.
- Зустріч у Києві підкреслила підтримку Німеччини в усіх напрямках відновлення та розвитку України.
Мерц виступає за надання Україні далекобійної зброї
Про це він заявив під час пресконференції з Володимиром Зеленським.
За його словами, наразі у Німеччині тривають дискусії щодо подальшої військової підтримки України, щоб якомога швидше завершити війну.
Зустріч Мерца зі прем'єром Шмигалем
Денис Шмигаль відзначив лідерство Мерца в підтримці України, яку він продемонстрував ще на початку повномасштабного вторгнення. За словами прем'єра, він став першим німецьким політиком, хто тоді відвідав нашу державу. Шмигаль подякував за чітку, послідовну і сильну позицію щодо надання Україні зброї та засобів ППО.
Під час зустрічі лідери зосередилися на питаннях військової та фінансової підтримки, а також на важливості справедливого завершення війни.
Вони обговорили розвиток спільних оборонних виробництв.
У розмові з Мерцом вони торкнулися пунктів Плану перемоги, представленого Зеленським. Шмигаль наголосив, що членство в НАТО є надважливим для України, насамперед у частині отримання довгострокових гарантій безпеки та досягнення тривалого миру й подякував Фрідріху Мерцу за розуміння цієї позиції.
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