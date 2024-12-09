Кандидат у канцлери ФРН Мерц заявив про підтримку надання Україні далекобійної зброї
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Політика
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Кандидат у канцлери ФРН Мерц заявив про підтримку надання Україні далекобійної зброї

Володимир Зеленський
Мерц

9 грудня до Києва прибув лідер Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц. Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським і заявив про підтримку передачі далекобійної зброї. Кандидат у канцлери також поспілкувався з прем'єром Денисом Шмигалем.

Головні тези:

  • Фрідріх Мерц підтримує передачу Україні далекобійної зброї та систем ППО в рамках оборонної співпраці.
  • Україна сподівається на реалізацію рішення G7 про допомогу на суму 50 млрд дол з російських активів.
  • Зустріч у Києві підкреслила підтримку Німеччини в усіх напрямках відновлення та розвитку України.

Мерц виступає за надання Україні далекобійної зброї

Про це він заявив під час пресконференції з Володимиром Зеленським.

Позиція нашої фракції чітка: ми хочемо надати вашим Збройним Силам можливість досягти військових баз — не цивільного населення та інфраструктури, а щоб ви могли досягти саме цілей, із яких ведеться війна проти вашої країни. Я про це декілька тижнів тому говорив у Бундестазі. Таким обмеженням дальності озброєння ми вас примушуємо воювати з однією рукою за спиною.

За його словами, наразі у Німеччині тривають дискусії щодо подальшої військової підтримки України, щоб якомога швидше завершити війну.

Зустріч Мерца зі прем'єром Шмигалем

Денис Шмигаль відзначив лідерство Мерца в підтримці України, яку він продемонстрував ще на початку повномасштабного вторгнення. За словами прем'єра, він став першим німецьким політиком, хто тоді відвідав нашу державу. Шмигаль подякував за чітку, послідовну і сильну позицію щодо надання Україні зброї та засобів ППО.

Під час зустрічі лідери зосередилися на питаннях військової та фінансової підтримки, а також на важливості справедливого завершення війни.

Вони обговорили розвиток спільних оборонних виробництв.

Ми зацікавлені у подальшому розширенні переліку проєктів німецьких компаній в Україні, перш за все в контексті спільного виробництва зброї, боєприпасів та комплектацій. Системи ППО залишаються критично важливим аспектом протидії ракетним та дроновим атакам Росії.

Денис Шмигаль

Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр України

У розмові з Мерцом вони торкнулися пунктів Плану перемоги, представленого Зеленським. Шмигаль наголосив, що членство в НАТО є надважливим для України, насамперед у частині отримання довгострокових гарантій безпеки та досягнення тривалого миру й подякував Фрідріху Мерцу за розуміння цієї позиції.

Мерц і Шмигаль у Києві

Україна розраховує на своєчасну та повну імплементацію рішення G7 щодо допомоги у розмірі 50 млрд дол, що покриваються користуючись з заморожених російських активів. Ми також очікуємо, що будуть конфісковані всі російські активи на користь відновлення України. Подякував Німеччині за лідерську допомогу в усіх напрямках, а також особисто пану Мерцу за підтримку України, наших європейських та євроатлантичних амбіцій.

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