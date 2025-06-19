Киберкража столетия. В сеть "слили" 16 млрд паролей и логинов к аккаунтам

По данным специалистов из Cybernews, в сети обнаружена база, содержащая беспрецедентные 16 миллиардов учетных записей с паролями — это самая масштабная утечка логинов в истории.

Киберкража столетия: что известно

В рамках расследования, которое ведется с начала 2024 года, исследователи обнаружили 30 отдельных наборов данных — каждый из них содержит от десятков миллионов до более 3,5 млрд записей.

Среди скомпрометированных — логины и пароли от социальных сетей, VPN-сервисов, платформ разработчиков, а также учетные записи Apple, Google, Facebook, GitHub, Telegram и даже госресурсов.

Почти вся информация не встречалась в предыдущих истоках. Единственным исключением является известная база на 184 млн записей.

Как подчеркивают исследователи, речь идет не об очередной "переупаковке" старых данных, а о свежей и потенциально опасной информации, которую уже можно использовать для фишинговых атак, взлома аккаунтов и даже доступа к конфиденциальным сервисам.

Эти данные представляют собой оружие массового взлома. Формат утечки включает URL, логин и пароль, открывающий доступ к любым онлайн-сервисам, которые только можно вообразить. Поделиться

По мнению экспертов по кибербезопасности, такие истоки лишь подчеркивают: сегодня защита аккаунтов — это не только задача IT-отделов, но и личная ответственность каждого пользователя.

Организации должны усиливать защиту данных, а пользователи быть максимально внимательными к попыткам похищения паролей, отмечает Джаввад Малик, эксперт KnowBe4.

Как защитить свои аккаунты

Измените пароли на всех ключевых сервисах.

Используйте менеджеры паролей — они помогут создавать и сохранять надежные комбинации.

Переходите на Passkeys (ключи доступа) — они считаются более безопасной альтернативой традиционным паролям

Будьте внимательны к подозрительным SMS и email-сообщениям, большинство атак начинается именно с фишинга.

Утечка, затронувшая 16 миллиардов записей, — это тревожный сигнал для всех пользователей интернета. Если вы еще не занялись кибергигиеной всерьез, сейчас — лучший момент начать.