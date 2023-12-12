Киберподразделения ГУР атаковали налоговую систему РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Киберподразделения ГУР атаковали налоговую систему РФ

ГУР
ГУР
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Во время спецоперации военным разведчикам удалось проникнуть в один из хорошо защищенных ключевых центральных серверов Федеральной налоговой службы России, а дальше – более 2300 ее региональных серверов по всей РФ, а также на территории временно оккупированного Крыма.

ГУР взломало серверы российской ФНС

Киберподразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины провели очередную успешную спецоперацию на территории России – на этот раз атаковали налоговую систему государства-агрессора.

Об этом ГУР сообщило в Telegram.

Во время спецоперации военным разведчикам удалось проникнуть в один из хорошо защищенных ключевых центральных серверов федеральной налоговой службы (ФНС РФ), а дальше – более 2300 ее региональных серверов по всей России, а также на территории временно оккупированного Крыма.

В результате кибератаки все серверы получили вредоносное программное обеспечение.

Параллельно таким же способом была атакована российская ИТ-компания Office.ed-it.ru, обслуживавшая финансы России.

В результате двух кибератак полностью ликвидированы конфигурационные файлы, которые годами обеспечивали функционирование разветвленной налоговой системы РФ – уничтожена вся база данных и ее резервные копии (backup).

Связь между центральным офисом в Москве и 2300 российскими территориальными управлениями – парализована, как и между ФНС РФ и Office.ed-it.ru, которая была для налоговой дата-центром (банком данных), – говорится в сообщении.

Фактически речь идет о полном уничтожении инфраструктуры одного из основных государственных органов террористической России и многочисленных сопутствующих налоговых данных за большой временной период.

Интернет-трафик налоговых данных в масштабах всей России оказался в руках военной разведки Украины.

Возобновить работу налоговой россияне безуспешно пытаются уже четвёртый день подряд. По оценкам специалистов, паралич в работе ФНС РФ продлится не менее месяца. В то же время, реанимация налоговой системы государства-агрессора в полном объеме – невозможна, – заявили в ГУР.

Кибератака ГУР МО Украины стала очередным серьезным ударом по режиму в кремле, который на время потерял контроль за налогами и сборами.

Кибероперация ГУР

Украинские разведчики провели кибероперацию против "Росавиации". Удалось получить секретные документы, свидетельствующие об авиаколлапсе РФ.

В результате кибератаки удалось получить большой объем закрытых служебных документов структурного подразделения Министерства транспорта РФ – Федерального агентства воздушного транспорта ("Росавиация").

Это ведомство отвечает за безопасность полетов и фиксирует все чрезвычайные случаи при использовании российской авиации. Среди полученных данных – перечень ежесуточных отчетов "Росавиации" в масштабах всей РФ за более чем полуторагодичный период.

ГУР проанализировало российские документы и пришло к выводу, что гражданская авиация России находится на грани коллапса. Главные факты:

  • В течение января 2023 было зафиксировано 185 авиапроисшествий. Лидером здесь стал российский ближнемагистральный самолет "сухой superjet" - 34 проблемных случая.

  • За первые 9 месяцев 2023 года в России выявили 150 случаев технических неисправностей самолетов. В 2022 году за этот же период было зафиксировано всего 50 случаев. То есть опасность полетов выросла втрое.

  • Наиболее проблемными местами российской авиации остаются двигатели и шасси, а также другие важные элементы гидросистемы, закрылки и программное обеспечение.

  • Россия испытывает серьезные трудности с обслуживанием бортов с большим налетом. Потому самолеты пытаются обслуживать в Иране без соответствующей сертификации.

  • По состоянию на март 2022 года россияне имели около 820 гражданских бортов. Через "кустарный сервис" Ирана прошли почти 70% авиапарка.

  • Острый дефицит запчастей привел к так называемому авиаканибализму. На "донорство" пустили более 35% самолетов.

  • В течение января 2023 среди 220 судов Airbus зафиксировано 19 различных отказов. В частности, в девяти самолетах зафиксировано 17 случаев задымления.

  • Из 230 самолетов Boeing, которые использует РФ, зафиксировано 33 технических отказа тех или иных систем самолета.

  • Не выдержал условий русской эксплуатации каждый седьмой бразильский Embraer, а их в РФ насчитывается 21.

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