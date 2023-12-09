Незабываемая "фотосессия" от ГУР. Последние фото госпредателя Кивы в Москве

Украинская разведка следила за госпредателем Ильей Кивой в течение трех месяцев до его ликвидации в Подмосковье 6 декабря. В разведке намекнули, что следили не только за Кивой.

Последние фото Ильи Кивы

Блогер Сергей Иванов опубликовал фотографии, ссылаясь на источник в ГУР.

По его словам, фото сделаны во время отдыха Кивы в ресторане "Пушкин" в московском ГУМе.

И это, кстати, очень символично для других апологетов Пушкина и любителям роскошной жизни за российские деньги, - написал Иванов. Поделиться

Он добавил, что организованная ГУР «фотосессия» длилась более 3 месяцев и разведка имеет еще много интересных материалов не только о Киве.

Ликвидация Ильи Кивы

6 декабря в РФ сообщили об убийстве бывшего нардепа Украины и госпредателя Ильи Кивы. Его тело нашли в загородном клубе "Величие" в селе Супонево под Москвой.

В ГУР подтвердили его ликвидацию и напомнили, что такая судьба будет постигнуть других предателей Украины и приспешников путинского режима.

По информации представителей украинских правоохранительных органов, предателя Киву ликвидировали из стрелкового оружия в рамках спецоперации СБУ.