Незабутня "фотосесія" від ГУР. Останні фото держзрадника Киви у Москві

Українська розвідка стежила за держзрадником Іллею Кивою протягом трьох місяців до його ліквідації в Підмосков'ї 6 грудня. У розвідці натякнули, що стежили не лише на Кивою.
Останні фото Іллі Киви
Блогер Сергій Іванов опублікував світлини, посилаючись на джерело в ГУР.
За його словами, фото зроблені під час відпочинку Киви у ресторані «Пушкін» в московському ГУМі.
Він додав, що організована ГУР «фотосесія» тривала понад 3 місяці й розвідка має ще багато цікавих матеріалів не лише про Киву.
Ліквідація Іллі Киви
6 грудня у РФ повідомили про вбивство колишнього нардепа України та держзрадника Іллі Киви. Його тіло знайшли у заміському клубі "Велич" у селі Супонєво під Москвою.
У ГУР підтвердили його ліквідацію та нагадали, що така доля спіткатиме інших зрадників України й посіпак путінського режиму.
За інформацією представників українських правоохоронних органів, зрадника Киву ліквідували зі стрілецької зброї в рамках спецоперації СБУ.
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