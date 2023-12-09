Незабутня "фотосесія" від ГУР. Останні фото держзрадника Киви у Москві
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Незабутня "фотосесія" від ГУР. Останні фото держзрадника Киви у Москві

Ілля Кива
Джерело:  online.ua

Українська розвідка стежила за держзрадником Іллею Кивою протягом трьох місяців до його ліквідації в Підмосков'ї 6 грудня. У розвідці натякнули, що стежили не лише на Кивою.

Останні фото Іллі Киви

Блогер Сергій Іванов опублікував світлини, посилаючись на джерело в ГУР.

За його словами, фото зроблені під час відпочинку Киви у ресторані «Пушкін» в московському ГУМі.

І це, до речі, дуже символічно для інших апологетів Пушкіна та любителів розкішного життя за російські гроші, - написав Іванов.

Він додав, що організована ГУР «фотосесія» тривала понад 3 місяці й розвідка має ще багато цікавих матеріалів не лише про Киву.

Ліквідація Іллі Киви

6 грудня у РФ повідомили про вбивство колишнього нардепа України та держзрадника Іллі Киви. Його тіло знайшли у заміському клубі "Велич" у селі Супонєво під Москвою.

У ГУР підтвердили його ліквідацію та нагадали, що така доля спіткатиме інших зрадників України й посіпак путінського режиму.

За інформацією представників українських правоохоронних органів, зрадника Киву ліквідували зі стрілецької зброї в рамках спецоперації СБУ.

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