Сколько украинцев эвакуировано из Газы — ГУР поделилось деталями спецоперации

Среди спасенных украинцев из Газы – два человека с ранениями, онкобольная, беременная, а также двое граждан, которые координировали украинских военных разведчиков непосредственно в зоне конфликта.

Граждан Украины вывезли из Газы

Спецоперация по спасению наших граждан из Газы успешно завершена. Из опасной зоны удалось вывезти более 300 человек.

Об этом сообщает Telegram-канал Главного управления разведки МО Украины.

По словам разведки, осуществленная ГУР МО Украины и МИД Украины по поручению Президента Украины эвакуационная миссия проходила в несколько этапов.

В итоге из опасной зоны удалось вывезти 315 человек:

304 украинцев,

2 палестинцев,

9 граждан Молдовы.

Среди спасенных из Газы – два человека с ранениями, онкобольная, беременная, а также двое граждан, которые координировали украинских военных разведчиков непосредственно в зоне конфликта, – говорится в сообщении. Поделиться

Операция Израиля в Газе

Боевики ХАМАС 7 октября вторглись в Израиль. Террористы начали убивать и похищать как военных, так и гражданских людей. Вскоре Иерусалим объявил операцию "Железные мечи" и обстреливал места террористов в Газе.

24 ноября между Израилем и ХАМАС началось временное перемирие для освобождения пленных. Тогда же стороны договорились о прекращении огня на четыре дня, однако решили продлить его еще на два дня с условием, что боевики освободят больше заложников.

1 декабря Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа. В ЦАХАЛе заявили, что ХАМАС нарушил условия перемирия.

По словам министра обороны Израиля Йоава Галланта, Израиль возобновил огонь после отказа ХАМАС освободить заложников, среди которых двое детей.