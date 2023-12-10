Скільки українців евакуйовано з Гази — ГУР поділилося деталями спецоперації

Серед врятованих українців із Гази – двоє осіб з пораненнями, онкохвора, вагітна, а також двоє громадян, які координували українських воєнних розвідників безпосередньо у зоні конфлікту.
Громадян України вивезли з Гази
Спецоперація з порятунку наших громадян із Гази успішно завершена. З небезпечної зони вдалось вивезти понад 300 людей.
Про це повідомляє Telegram-канал Головного управління розвідки МО України.
За словами розвідки, здійснена ГУР МО України та МЗС України за дорученням Президента України евакуаційна місія відбувалась у декілька етапів.
У підсумку із небезпечної зони вдалось вивезти 315 людей:
304 українців,
2 палестинців,
9 громадян Молдови.
Операція Ізраїлю у Газі
Бойовики ХАМАС 7 жовтня вторглися до Ізраїлю. Терористи почали вбивати та викрадати як військових, так і цивільних людей. Незабаром Єрусалим оголосив операцію "Залізні мечі" і обстрілював місця терористів у Газі.
24 листопада між Ізраїлем та ХАМАС почалось тимчасове перемир'я для звільнення полонених. Тоді ж сторони домовилися про припинення вогню на чотири дні, однак вирішили продовжити його ще на два дні з умовою, що бойовики звільнять більше заручників.
1 грудня Ізраїль відновив бойові дії у Секторі Газа. У ЦАХАЛ заявили, що ХАМАС порушив умови перемир'я.
За словами міністра оборони Ізраїлю Йоава Галланта, Ізраїль відновив вогонь після відмови ХАМАС звільнити заручників, серед яких двоє дітей.
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