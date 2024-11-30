Киевляне создали петицию по сохранению мозаики Аллы Горской в Киеве на фасаде здания ресторана "Ветряка" и сохранению самого здания.
Главные тезисы
- Поддержите петицию по сохранению мозаики Аллы Горской на фасаде ресторана “Ветряк” в Киеве, чтобы спасти это выдающееся произведение украинской художницы.
- Сохранение мозаики является важным шагом по сохранению культурного наследия города, а также исторического объекта и объекта культурного наследия.
- Участвуя в петиции, можно помочь заключить договоры с владельцем здания, восстановить мозаику, обеспечить ее защиту и установить видеонаблюдение.
- Алла Горская - активная участница украинского правозащитного движения, создавшая множество значимых художественных произведений, жертва преследований со стороны советской власти.
- Поддержите историю и культуру своего города, присоединившись к петиции по сохранению мозаики Аллы Горской в Киеве.
Как поддержать петицию по сохранению единственной мозаики Аллы Горской в Киеве
Эта мозаика на фасаде здания ресторана "Ветряк" остается единственным не уничтоженным советской властью и российскими оккупантами произведением выдающейся украинской художницы Аллы Горской.
В частности, в петиции предлагается заключить соответствующие договоры с владельцем здания, разместить на фасаде здания таблички с информацией о правовом статусе мозаики и самого здания, отреставрировать мозаику, укрыть мозаику бронебойным стеклом, внести ее в карты выдающихся и культурных объектов города Киева и Украины, установить видеонаблюдение мозаики и здания ресторана "Ветряка" и применить других мероприятий, способствующих сохранению мозаики Аллы Горской и здания ресторана "Ветряк" как исторических объектов и объектов культурного наследия.
Здание ресторана "Ветряк" имеет уникальную историю и является важным и неотъемлемым объектом истории столицы второй половины ХХ века.
Поддержать петицию можно по ссылке .
Что известно об Алле Горской
Выдающаяся украинская художница родилась в Ялте в 1929 году.
С 1946 по 1948 год. Горская училась в Киевской художественной средней школе имени Шевченко, где преподавателем по специальности был Владимир Бондаренко. Окончив школу с золотой медалью, поступила на живописный факультет Киевского художественного института.
Ее учителями были М. Шаронов и С. Григорьев. Летом 1952 года она вышла замуж за студента этого же вуза Виктора Зарецкого.
В 1960-х годах работала в селах Чернобыльского района, где создала полотна «Припять. Паром», «Азбука», «Хлеб». Правда и несправедливость» М. Стельмаха (режиссер Л.Л. Танюк). Спектакли, готовые к постановке, были запрещены.
1964 Алла Горская в соавторстве с Панасом Заливахой, Людмилой Семикиной, Галиной Севрук и Галиной Зубченко создала в Киевском университете витраж «Шевченко. Мать».
Витраж был уничтожен администрацией университета по распоряжению горкома партии. Созванная после этого комиссия квалифицировала его как идеологически враждебный.
Горская — автор многочисленных художественных произведений: "Автопортрет с сыном" (1960), "Портрет отца" (1960), "Азбука" (1960), "У реки" (1962-1963), "Портрет В. Симоненко" (1963) и другие.
В ее графике была дана новая трактовка образов Т. Шевченко, А. Довженко. Со своим мужем В. Зарецким, художниками-единомышленниками — Г. Синицей, Г. Марченко, Б. Плаксием, Ст. Смирновым художница в Донецке, Киеве, Краснодоне создала ряд монументальных работ, отмеченных влиянием украинского барокко и мексиканского монументализма.
Художница входила в группу «шестидесятников», активно участвовала в украинском правозащитном движении. Она материально и нравственно поддерживала семьи политзаключенных, переписывалась с ними. В апреле 1966 года подала ходатайство в защиту П. Заливахи. Возвращавшиеся из заключения диссиденты обращались к ней за помощью.
За участие в акциях протеста в 1965—1968 годах против расправы над украинскими диссидентами Горская подверглась преследованиям со стороны советского режима.
Алла Горская погибла 28 ноября 1970 года в городе Василькове, по официальной версии от рук своего свекра, убившего ее ударом топора по голове. Похороны Горского 7 декабря на Городском (Берковецком) кладбище в Киеве превратились в митинг протеста.
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