Правительство рассмотрит петицию о приостановлении права пленным россиянам на звонки домой

Что известно о петиции

Автор петиции Инна Турова утверждает, что у родственников украинских пленных защитников нет никакой информации об их состоянии здоровья или месте пребывания.

Несмотря на многомесячные просьбы и требования, мы не можем услышать голос наших защитников, чтобы убедиться, что они действительно живы. Это счастье имели только единицы из нас. Мы пишем письма своим мужьям, сыновьям и братьям, но даже не знаем — доходят ли они до них. МККК молчит об этом не менее твердо, чем это делают россияне". Поделиться

В то же время автор петиции отмечает, что попавшие в плен россияне уже давно написали и позвонили своим родным.

“Наши враги, захваченные в плен, уже давно написали и позвонили по телефону своим родным. И родные наших врагов живут спокойно, зная об обеспеченной судьбе тех, кто приходил нас убивать. Они знают, что Украина правительственным документом закрепила право российских военнопленных на телефонные разговоры, хотя это вовсе не предусмотрено Женевской конвенцией об обращении с военнопленными в 1949 году, которая гарантирует только переписку”.

По мнению подписантов, отношение к пленным врагам "должно иметь разумные пределы". Они призывают приостановить предоставление российским военнопленным права на телефонную связь, пока Россия не обеспечит такую возможность для украинских защитников.

Дальнейшая возможность у пленных врагов связаться с родными должна зависеть от политики РФ, которая ведется по отношению к нашим защитникам, — считает автор петиции. Поделиться

С 22 марта петиция набрала более 25 тысяч голосов. Теперь ее должен рассмотреть Кабинет Министров и дать ответ.

Ознакомиться с петицией можно по ссылке.

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