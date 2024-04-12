Уряд розгляне петицію про призупинення права полоненим росіянам на дзвінки додому

Що відомо про петицію

Авторка петиції Інна Турова стверджує, що родичі українських полонених захисників не мають жодної інформації про їхній стан здоров’я чи місце перебування.

Не зважаючи на багатомісячні прохання та вимоги, ми не можемо почути голос наших захисників, аби впевнитися, що вони справді живі. Це щастя мали лише одиниці з нас. Ми пишемо листи своїм чоловікам, синам та братам, але навіть не знаємо — чи доходять вони до них. МКЧХ мовчить про це не менш твердо, ніж це роблять росіяни". Поширити

Водночас, авторка петиції зазначає, що росіяни, які потрапили в полон, вже давно написали й зателефонували своїм рідним.

“Наші вороги, які захоплені в полон, вже давно написали і зателефонували своїм рідним. І рідні наших ворогів живуть спокійно, знаючи про забезпечену долю тих, хто приходив нас вбивати. Вони знають, що Україна урядовим документом закріпила право російських військовополонених на телефонні розмови, хоча це зовсім не передбачено Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими 1949 року, яка гарантує лише листування”.

На думку підписантів, ставлення до полонених ворогів "має мати розумні межі". Тож вони закликають призупинити надання російським військовополоненим права на телефонний зв'язок, поки Росія не забезпечить таку можливість для українських захисників.

Подальша можливість у полонених ворогів зв’язатися з рідними має залежати від політики РФ, яка ведеться стосовно наших захисників, — вважає авторка петиції. Поширити

З 22 березня петиція набрала понад 25 тисяч голосів. Тепер її повинен розглянути Кабінет Міністрів і надати відповідь.

Ознайомитися з петицією можна за посиланням.

Як живуть полонені військові армії РФ у таборі в Україні

Команда online.ua провела день у таборі російських військовополонених, щоб на власні очі побачити, в яких умовах їх утримують.

Журналісти поспілкувалися з кількома російськими колишніми ув'язненими, які підписали контракт з армією РФ в обмін на помилування та приїхали воювати проти України.