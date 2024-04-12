Уряд розгляне петицію про призупинення права полоненим росіянам на дзвінки додому

Петиція із закликом призупинити надання російським військовополоненим права на телефонний зв'язок набрала необхідну кількість голосів.
Що відомо про петицію
Авторка петиції Інна Турова стверджує, що родичі українських полонених захисників не мають жодної інформації про їхній стан здоров’я чи місце перебування.
Водночас, авторка петиції зазначає, що росіяни, які потрапили в полон, вже давно написали й зателефонували своїм рідним.
“Наші вороги, які захоплені в полон, вже давно написали і зателефонували своїм рідним. І рідні наших ворогів живуть спокійно, знаючи про забезпечену долю тих, хто приходив нас вбивати. Вони знають, що Україна урядовим документом закріпила право російських військовополонених на телефонні розмови, хоча це зовсім не передбачено Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими 1949 року, яка гарантує лише листування”.
На думку підписантів, ставлення до полонених ворогів "має мати розумні межі". Тож вони закликають призупинити надання російським військовополоненим права на телефонний зв'язок, поки Росія не забезпечить таку можливість для українських захисників.
З 22 березня петиція набрала понад 25 тисяч голосів. Тепер її повинен розглянути Кабінет Міністрів і надати відповідь.
Ознайомитися з петицією можна за посиланням.
Як живуть полонені військові армії РФ у таборі в Україні
Команда online.ua провела день у таборі російських військовополонених, щоб на власні очі побачити, в яких умовах їх утримують.
Журналісти поспілкувалися з кількома російськими колишніми ув'язненими, які підписали контракт з армією РФ в обмін на помилування та приїхали воювати проти України.
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