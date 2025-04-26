Ким Чен Ын похвастался новым эсминцем и пригрозил США

В КНДР угрожают США на фоне спуска на воду нового эсминца

Так, государственные медиа со ссылкой на секретаря правящей Трудовой партии Чо Чон Рена написали, что военный корабль весом 5 тысяч тонн был оснащен "мощнейшим оружием", его построили "в течение 400 с лишним дней с использованием наших собственных сил и технологий".

Диктатор Ким в своей речи на церемонии заявил, что военный корабль передадут ВМС и он вступит в строй в начале 2026 года. Также он пригрозил США.

Если США продолжат возобновлять свою политику протестов с применением военной силы, у нас не останется иного выбора, кроме как возобновить ее в осуществлении стратегического сдерживания.

Вицеадмирал Пак Кван Соп заявил, что спуск корабля на воду, состоявшийся в пятницу на военной судостроительной верфи в Нампхо, ознаменовал новую эру "строительства флота в стиле Великого Ким Чен Ина".

Медиа пишут, что представленное судно было отнесено к классу "Чхве Хэн", названному в честь антияпонского революционного борца Чхве Хена.

Ким также заявил, что мощные возможности упреждающего нападения являются наиболее "убедительным средством сдерживания войны", и что масштабы таких атак не имеют ограничений.

Сейчас ситуация с безопасностью в нашей стране очень серьезная, — сказал он, пообещав построить флот для операций в открытом море. Поделиться

Напомним, в прошлом месяце Северная Корея впервые произвела запуск баллистических ракет после прихода президента США Дональда Трампа к власти. Bloomberg писало, что Пхеньян не выявляет никаких признаков отказа от ракетных испытаний.