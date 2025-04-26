Ким Чен Ын похвастался новым эсминцем и пригрозил США

26 апреля Северная Корея спустила на воду новый "многоцелевой эсминец". В церемонии принял участие диктатор КНДР Ким Чен Ин.
Главные тезисы
- Военный корабль весом 5 тысяч тонн был построен в течение 400 дней.
- Ким Чен Ын в своей речи пригрозил США возобновить стратегическое сдерживание.
В КНДР угрожают США на фоне спуска на воду нового эсминца
Так, государственные медиа со ссылкой на секретаря правящей Трудовой партии Чо Чон Рена написали, что военный корабль весом 5 тысяч тонн был оснащен "мощнейшим оружием", его построили "в течение 400 с лишним дней с использованием наших собственных сил и технологий".
Диктатор Ким в своей речи на церемонии заявил, что военный корабль передадут ВМС и он вступит в строй в начале 2026 года. Также он пригрозил США.
Если США продолжат возобновлять свою политику протестов с применением военной силы, у нас не останется иного выбора, кроме как возобновить ее в осуществлении стратегического сдерживания.
Вицеадмирал Пак Кван Соп заявил, что спуск корабля на воду, состоявшийся в пятницу на военной судостроительной верфи в Нампхо, ознаменовал новую эру "строительства флота в стиле Великого Ким Чен Ина".
Медиа пишут, что представленное судно было отнесено к классу "Чхве Хэн", названному в честь антияпонского революционного борца Чхве Хена.
Ким также заявил, что мощные возможности упреждающего нападения являются наиболее "убедительным средством сдерживания войны", и что масштабы таких атак не имеют ограничений.
Напомним, в прошлом месяце Северная Корея впервые произвела запуск баллистических ракет после прихода президента США Дональда Трампа к власти. Bloomberg писало, что Пхеньян не выявляет никаких признаков отказа от ракетных испытаний.
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