Ким Чен Ын похвастался новым эсминцем и пригрозил США
Категория
Мир
Дата публикации

Ким Чен Ын похвастался новым эсминцем и пригрозил США

эсминец
Читати українською
Источник:  Reuters

26 апреля Северная Корея спустила на воду новый "многоцелевой эсминец". В церемонии принял участие диктатор КНДР Ким Чен Ин.

Главные тезисы

  • Военный корабль весом 5 тысяч тонн был построен в течение 400 дней.
  • Ким Чен Ын в своей речи пригрозил США возобновить стратегическое сдерживание.

В КНДР угрожают США на фоне спуска на воду нового эсминца

Так, государственные медиа со ссылкой на секретаря правящей Трудовой партии Чо Чон Рена написали, что военный корабль весом 5 тысяч тонн был оснащен "мощнейшим оружием", его построили "в течение 400 с лишним дней с использованием наших собственных сил и технологий".

Диктатор Ким в своей речи на церемонии заявил, что военный корабль передадут ВМС и он вступит в строй в начале 2026 года. Также он пригрозил США.

Если США продолжат возобновлять свою политику протестов с применением военной силы, у нас не останется иного выбора, кроме как возобновить ее в осуществлении стратегического сдерживания.

Вицеадмирал Пак Кван Соп заявил, что спуск корабля на воду, состоявшийся в пятницу на военной судостроительной верфи в Нампхо, ознаменовал новую эру "строительства флота в стиле Великого Ким Чен Ина".

Медиа пишут, что представленное судно было отнесено к классу "Чхве Хэн", названному в честь антияпонского революционного борца Чхве Хена.

Ким также заявил, что мощные возможности упреждающего нападения являются наиболее "убедительным средством сдерживания войны", и что масштабы таких атак не имеют ограничений.

Сейчас ситуация с безопасностью в нашей стране очень серьезная, — сказал он, пообещав построить флот для операций в открытом море.

Напомним, в прошлом месяце Северная Корея впервые произвела запуск баллистических ракет после прихода президента США Дональда Трампа к власти. Bloomberg писало, что Пхеньян не выявляет никаких признаков отказа от ракетных испытаний.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Удар РФ по Киеву 24 апреля — ракета КНДР содержала более 100 иностранных компонентов
Владимир Зеленский
Киев
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В России впервые публично признали участие военных КНДР в войне против Украины
КНДР
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Курская операция. Генштаб ВСУ объявил потери армии РФ и военных КНДР
Генштаб ВСУ
потери

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?