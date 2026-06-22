Китай планирует вдвое увеличить импорт подсанкционного сжиженного газа РФ

Китай готовит второй импортный терминал для приема партий сжиженного природного газа из российского подсанкционного проекта Arctic LNG 2.

Китай будет покупать вдвое больше российского газа

Об этом Reuters сообщили три источника, осведомленных по этому вопросу.

По словам источников, новый СПГ-терминал, которым управляет государственный трубопроводный гигант PipeChina, был построен в Лункоу в провинции Шаньдун на востоке Китая. По словам источников, объект должен быть готов принимать грузы из Arctic LNG 2 до октября, когда начнется пик зимнего спроса. Поделиться

Для российского проекта это станет спасительным кругом, поскольку находится под жесткими санкциями, а сам российский экспорт газа пострадал от решения Европы прекратить закупки. В то же время нефтяной сектор РФ испытывает давление из-за атак со стороны Украины.

Наличие второго импортного терминала позволило бы Китаю принимать большие объемы российского подсанкционного СПГ, а также предоставило бы проекту Arctic LNG 2 — рассчитанному на производство 19,8 млн тонн в год — еще один экспортный рынок сбыта.

Ни PipeChina, ни Новотек, мажоритарный владелец Arctic LNG 2, не ответили на запрос Reuters о комментарии.

Китай, единственный известный покупатель грузов Arctic LNG 2, с августа 2025 года получал поставки через терминал PipeChina в городе Бэйхай (провинция Гуанси). С тех пор, по оценкам компании Kpler, порт Бейхай принял 41 партию, или 2,6 миллиона тонн, СПГ от Arctic LNG 2 — значительная часть из которых поступила через два плавучих хранилища в России. Кроме того, он принял три партии СПГ из российского терминала Портовая, на который также наложены санкции.

По данным китайской таможни, Китай, крупнейший в мире импортер СПГ, в прошлом году закупил у России 7,57 млн тонн. Поделиться

Лункоу считается логичным выбором, поскольку, как и Бэйхай, он эксплуатируется компанией PipeChina и расположен ближе к плавучему хранилищу «Коряк» на Дальнем Востоке России, где хранятся и перегружаются партии газа из «Arctic LNG-2», отметили источники.

Другой источник сообщил, что терминал "Dalian LNG" той же компании PipeChina на северо-востоке Китая также рассматривается как потенциальный будущий пункт приема.

Как сообщил отдельный источник, "Новатек" недавно активизировала набор персонала в Китае.