Китай объявил о новых экспортных ограничениях для 10 компаний США

Китай объявил о новых экспортных ограничениях для 10 американских компаний и организаций в ответ на то, что США в начале июня ввели ограничения в отношении нескольких китайских компаний.

Китай принял экспортные ограничения для компаний из США

Китайское правительство добавило в свой список экспортный контроль компании MP Materials, USA Rare Earth, а также еще восемь американских организаций, которые, по его словам, связаны с Вооруженными силами США.

Министерство торговли Китая заявило, что эти меры являются ответом на "злонамеренную практику правительства США" и направлены на защиту национальной безопасности и интересов страны, а также на выполнение международных обязательств.

Организациям и физическим лицам любой стране или регионе запрещается передавать или поставлять товары двойного назначения китайского происхождения указанным организациям.

Там отметили, что соответствующую экспортную деятельность следует немедленно прекратить.

Фактически этот шаг означает полный запрет на экспорт товаров двойного назначения для названных компаний и ужесточает предыдущие правила, требующие получения экспортных лицензий. Поделиться

Однако аналитики считают, что действия Китая носят преимущественно символический характер и являются ответом на список 1260H Пентагона, в который входят китайские технологические компании, по мнению Вашингтона, способствующие деятельности китайских военных.

Отдельно в Минфине Китая заявили, что решили принять меры против 46 американских компаний. Китайским покупателям теперь запрещено закупать любую продукцию, производимую этими компаниями, хотя предприятия, финансируемые США и работающие в Китае, все еще могут это делать.

9 июня США внесли китайского гиганта электронной коммерции Alibaba, интернет-поисковый сервис Baidu и автопроизводителей BYD и НИО в список компаний, работающих на армию Китая. США также добавили в список компанию Unitree, которая является ведущим китайским производителем гуманоидных и четвероногих роботов.