Китай оголосив про нові експортні обмеження для 10 компаній США

Китай оголосив про нові експортні обмеження для 10 американських компаній та організацій у відповідь на те, що США на початку червня запровадили обмеження щодо кількох китайських компаній.

Китай ухвалив експортні обмеження для компаній зі США

Китайський уряд додав до свого списку експортного контролю компанії MP Materials, USA Rare Earth, а також іще вісім американських організацій, які, за його словами, пов'язані зі Збройними силами США.

Міністерство торгівлі Китаю заявило, що ці заходи є відповіддю на "зловмисну практику уряду США" та спрямовані на захист національної безпеки й інтересів країни, а також на виконання міжнародних зобов’язань.

Організаціям і фізичним особам у будь-якій країні чи регіоні забороняється передавати або постачати товари подвійного призначення китайського походження зазначеним організаціям.

Там зазначили, що відповідну експортну діяльність слід негайно припинити.

Фактично цей крок означає повну заборону на експорт товарів подвійного призначення для названих компаній та посилює попередні правила, які лише вимагали отримання експортних ліцензій. Поширити

Проте аналітики вважають, що дії Китаю мають переважно символічний характер і є відповіддю на список 1260H Пентагону, до якого входять китайські технологічні компанії, що, на думку Вашингтона, сприяють діяльності китайських військових.

Окремо у Мінфіні Китаю заявили, що вирішили вжити заходів проти 46 американських компаній. Китайським покупцям тепер заборонено закуповувати будь-яку продукцію, вироблену цими компаніями, хоча підприємства, що фінансуються США та працюють у Китаї, все ще можуть це робити.

9 червня США внесли китайського гіганта електронної комерції Alibaba, інтернет-пошуковий сервіс Baidu та автовиробників BYD і НІО до списку компаній, які працюють на армію Китаю. США також додали до списку компанію Unitree, яка є провідним китайським виробником гуманоїдних та чотириногих роботів.