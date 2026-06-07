Китай розпочинає морську спецоперацію біля Тайваню

Міністерство транспорту Китаю офіційно підтвердило старт проведення спеціальної морської операції у водах на схід від острова Тайвань.

Операція Китаю біля Тайваню — що відбувається

У Міністерстві транспорту КНР стверджують, що головною ціллю цієї операції є:

всебічне здійснення Китаєм адміністративно-правової юрисдикції на морі;

посилення патрулювання та правоохоронної діяльності у віддалених морських районах;

зміцнення контролю за судноплавством у ключових акваторіях;

забезпечення безпеки морського руху;

захист державних прав та інтересів.

Окрім того, наголошується, що до процесу організації цієї операції були залучені управління морської безпеки провінцій Гуандун і Фуцзянь, а також структури навігаційної підтримки та порятунку у Східнокитайському морі.

У Міністерстві транспорту КНР також запевняють, що їхні дії є логічними відповідями на одностороннє оголошення Японією та Філіппінами про старт переговорів щодо "розмежування морських зон" на схід від острова Тайвань.

Офіційний Пекін скаржиться, що це є серйозним порушенням його територіального суверенітету та морських прав і інтересів.

За словами спікерки китайського МЗС Мао Нін, дії Японії та Філіппін суперечать Конвенції ООН з морського права (UNCLOS).