Китай розпочинає морську спецоперацію біля Тайваню

Міністерство транспорту Китаю офіційно підтвердило старт проведення спеціальної морської операції у водах на схід від острова Тайвань.
Головні тези:
- Пекін стверджує, що таким чином він реагує на одностороннє рішення Японії та Філіппін.
- Ці країни нещодавно оголосили початок переговорів щодо "розмежування морських зон" на схід від острова Тайвань.
Операція Китаю біля Тайваню — що відбувається
У Міністерстві транспорту КНР стверджують, що головною ціллю цієї операції є:
всебічне здійснення Китаєм адміністративно-правової юрисдикції на морі;
посилення патрулювання та правоохоронної діяльності у віддалених морських районах;
зміцнення контролю за судноплавством у ключових акваторіях;
забезпечення безпеки морського руху;
захист державних прав та інтересів.
Окрім того, наголошується, що до процесу організації цієї операції були залучені управління морської безпеки провінцій Гуандун і Фуцзянь, а також структури навігаційної підтримки та порятунку у Східнокитайському морі.
У Міністерстві транспорту КНР також запевняють, що їхні дії є логічними відповідями на одностороннє оголошення Японією та Філіппінами про старт переговорів щодо "розмежування морських зон" на схід від острова Тайвань.
Офіційний Пекін скаржиться, що це є серйозним порушенням його територіального суверенітету та морських прав і інтересів.
За словами спікерки китайського МЗС Мао Нін, дії Японії та Філіппін суперечать Конвенції ООН з морського права (UNCLOS).
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