Тайвань поставив Трампа на місце після його зустрічі з Сі

Тайвань публічно заявив про свій суверенітет та незалежність після того, як президент США Дональд Трамп застеріг владу острова від самовизначення.
Головні тези:
- Трамп неочікувано став на бік Китаю у його конфлікті з Тайванем.
- Однак це не змінило позицію влади острова.
Нові заяви Трампа не злякали Тайвань
З офіційною заявою з цього приводу виступило Міністерство закордонних справ острова:
Що важливо розуміти, заява дипломатичного відомства стала реакцією на слова президент США Дональда Трампа.
Очільник Білого дому чітко дав зрозуміти, що він "не хоче, щоб хтось ставав незалежним", відповідаючи на питання про те, чи прийдуть США на допомогу Тайваню у разі вторгнення Китаю.
Попри те, що Штати офіційно не визнають самоврядний острів, офіційний Пекін критикує Вашингтон за продаж зброї Тайваню.
Сі Цзіньпін вимагав у Дональда Трампа припинити це, оскільки Китай вважає Тайвань частиною своєї території.
Як вдалося дізнатися журналістам, глава КНР назвав Тайвань "найважливішим питанням у китайсько-американських відносинах".
Ба більше, він навіть пригрозив президенту США, якщо його не вирішувати належним чином, це може призвести до конфлікту між двома сторонами.
