Тайвань поставив Трампа на місце після його зустрічі з Сі

Тайвань публічно заявив про свій суверенітет та незалежність після того, як президент США Дональд Трамп застеріг владу острова від самовизначення.

Нові заяви Трампа не злякали Тайвань

З офіційною заявою з цього приводу виступило Міністерство закордонних справ острова:

Тайвань є суверенною та незалежною демократичною державою і не підпорядковується Китайській Народній Республіці.

Що важливо розуміти, заява дипломатичного відомства стала реакцією на слова президент США Дональда Трампа.

Очільник Білого дому чітко дав зрозуміти, що він "не хоче, щоб хтось ставав незалежним", відповідаючи на питання про те, чи прийдуть США на допомогу Тайваню у разі вторгнення Китаю.

Попри те, що Штати офіційно не визнають самоврядний острів, офіційний Пекін критикує Вашингтон за продаж зброї Тайваню.

Сі Цзіньпін вимагав у Дональда Трампа припинити це, оскільки Китай вважає Тайвань частиною своєї території.

Як вдалося дізнатися журналістам, глава КНР назвав Тайвань "найважливішим питанням у китайсько-американських відносинах".