Тайвань поставил Трампа на место после его встречи с Си
Источник:  Politico

Тайвань публично заявил о своем суверенитете и независимости после того, как президент США Дональд Трамп предостерег власть острова от самоопределения.

Главные тезисы

  • Трамп неожиданно принял сторону Китая в его конфликте с Тайванем.
  • Однако это не изменило позиции власти острова.

С официальным заявлением по этому поводу выступило Министерство иностранных дел острова:

Тайвань является суверенным и независимым демократическим государством и не подчиняется Китайской Народной Республике.

Что важно понимать, заявление дипломатического ведомства стало реакцией на слова президента США Дональда Трампа.

Глава Белого дома четко дал понять, что он "не хочет, чтобы кто-то становился независимым", отвечая на вопрос о том, придут ли США на помощь Тайваню в случае вторжения Китая.

Несмотря на то, что Штаты официально не признают самоуправляющийся остров, официальный Пекин критикует Вашингтон за продажу оружия Тайваню.

Си Цзиньпин потребовал у Дональда Трампа прекратить это, поскольку Китай считает Тайвань частью своей территории.

Как удалось узнать журналистам, глава КНР назвал Тайвань "важнейшим вопросом в китайско-американских отношениях".

Более того, он даже пригрозил президенту США, если его не решать должным образом, это может привести к конфликту между двумя сторонами.

