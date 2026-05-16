Тайвань поставил Трампа на место после его встречи с Си

Тайвань публично заявил о своем суверенитете и независимости после того, как президент США Дональд Трамп предостерег власть острова от самоопределения.

Новые заявления Трампа не испугали Тайвань

С официальным заявлением по этому поводу выступило Министерство иностранных дел острова:

Тайвань является суверенным и независимым демократическим государством и не подчиняется Китайской Народной Республике. Поделиться

Что важно понимать, заявление дипломатического ведомства стало реакцией на слова президента США Дональда Трампа.

Глава Белого дома четко дал понять, что он "не хочет, чтобы кто-то становился независимым", отвечая на вопрос о том, придут ли США на помощь Тайваню в случае вторжения Китая.

Несмотря на то, что Штаты официально не признают самоуправляющийся остров, официальный Пекин критикует Вашингтон за продажу оружия Тайваню.

Си Цзиньпин потребовал у Дональда Трампа прекратить это, поскольку Китай считает Тайвань частью своей территории.

Как удалось узнать журналистам, глава КНР назвал Тайвань "важнейшим вопросом в китайско-американских отношениях".