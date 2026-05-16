Тайвань поставил Трампа на место после его встречи с Си

Тайвань публично заявил о своем суверенитете и независимости после того, как президент США Дональд Трамп предостерег власть острова от самоопределения.
Главные тезисы
- Трамп неожиданно принял сторону Китая в его конфликте с Тайванем.
- Однако это не изменило позиции власти острова.
Новые заявления Трампа не испугали Тайвань
С официальным заявлением по этому поводу выступило Министерство иностранных дел острова:
Что важно понимать, заявление дипломатического ведомства стало реакцией на слова президента США Дональда Трампа.
Глава Белого дома четко дал понять, что он "не хочет, чтобы кто-то становился независимым", отвечая на вопрос о том, придут ли США на помощь Тайваню в случае вторжения Китая.
Несмотря на то, что Штаты официально не признают самоуправляющийся остров, официальный Пекин критикует Вашингтон за продажу оружия Тайваню.
Си Цзиньпин потребовал у Дональда Трампа прекратить это, поскольку Китай считает Тайвань частью своей территории.
Как удалось узнать журналистам, глава КНР назвал Тайвань "важнейшим вопросом в китайско-американских отношениях".
Более того, он даже пригрозил президенту США, если его не решать должным образом, это может привести к конфликту между двумя сторонами.
