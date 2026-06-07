Китай начинает морскую спецоперацию возле Тайваня

Министерство транспорта Китая официально подтвердило старт проведения специальной морской операции в водах к востоку от острова Тайвань.

Операция Китая возле Тайваня — что происходит

В Министерстве транспорта КНР утверждают, что главной целью этой операции является:

всестороннее осуществление Китаем административно-правовой юрисдикции на море;

усиление патрулирования и правоохранительной деятельности в отдаленных морских районах;

укрепление контроля над судоходством в ключевых акваториях;

обеспечение безопасности морского движения;

защита государственных прав и интересов.

Кроме того, указано, что к процессу организации этой операции были привлечены управления морской безопасности провинций Гуандун и Фуцзянь, а также структуры навигационной поддержки и спасения в Восточно-Китайском море.

В Министерстве транспорта КНР также уверяют, что их действия являются логичными ответами на одностороннее объявление Японией и Филиппинами о старте переговоров по "разграничению морских зон" к востоку от острова Тайвань.

Официальный Пекин жалуется, что это серьезное нарушение его территориального суверенитета и морских прав и интересов.

По словам спикерки китайского МИД Мао Нин, действия Японии и Филиппин противоречат Конвенции ООН по морскому праву (UNCLOS).