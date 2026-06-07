Китай начинает морскую спецоперацию возле Тайваня

Министерство транспорта Китая официально подтвердило старт проведения специальной морской операции в водах к востоку от острова Тайвань.
Главные тезисы
- Пекин утверждает, что таким образом реагирует на одностороннее решение Японии и Филиппин.
- Эти страны недавно объявили о начале переговоров по "разграничению морских зон" к востоку от острова Тайвань.
Операция Китая возле Тайваня — что происходит
В Министерстве транспорта КНР утверждают, что главной целью этой операции является:
всестороннее осуществление Китаем административно-правовой юрисдикции на море;
усиление патрулирования и правоохранительной деятельности в отдаленных морских районах;
укрепление контроля над судоходством в ключевых акваториях;
обеспечение безопасности морского движения;
защита государственных прав и интересов.
Кроме того, указано, что к процессу организации этой операции были привлечены управления морской безопасности провинций Гуандун и Фуцзянь, а также структуры навигационной поддержки и спасения в Восточно-Китайском море.
В Министерстве транспорта КНР также уверяют, что их действия являются логичными ответами на одностороннее объявление Японией и Филиппинами о старте переговоров по "разграничению морских зон" к востоку от острова Тайвань.
Официальный Пекин жалуется, что это серьезное нарушение его территориального суверенитета и морских прав и интересов.
По словам спикерки китайского МИД Мао Нин, действия Японии и Филиппин противоречат Конвенции ООН по морскому праву (UNCLOS).
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-