Китай начинает морскую спецоперацию возле Тайваня
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Мир
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Китай начинает морскую спецоперацию возле Тайваня

Операция Китая возле Тайваня – что происходит
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Источник:  Global Times

Министерство транспорта Китая официально подтвердило старт проведения специальной морской операции в водах к востоку от острова Тайвань.

Главные тезисы

  • Пекин утверждает, что таким образом реагирует на одностороннее решение Японии и Филиппин.
  • Эти страны недавно объявили о начале переговоров по "разграничению морских зон" к востоку от острова Тайвань.

Операция Китая возле Тайваня — что происходит

В Министерстве транспорта КНР утверждают, что главной целью этой операции является:

  • всестороннее осуществление Китаем административно-правовой юрисдикции на море;

  • усиление патрулирования и правоохранительной деятельности в отдаленных морских районах;

  • укрепление контроля над судоходством в ключевых акваториях;

  • обеспечение безопасности морского движения;

  • защита государственных прав и интересов.

Кроме того, указано, что к процессу организации этой операции были привлечены управления морской безопасности провинций Гуандун и Фуцзянь, а также структуры навигационной поддержки и спасения в Восточно-Китайском море.

В Министерстве транспорта КНР также уверяют, что их действия являются логичными ответами на одностороннее объявление Японией и Филиппинами о старте переговоров по "разграничению морских зон" к востоку от острова Тайвань.

Официальный Пекин жалуется, что это серьезное нарушение его территориального суверенитета и морских прав и интересов.

По словам спикерки китайского МИД Мао Нин, действия Японии и Филиппин противоречат Конвенции ООН по морскому праву (UNCLOS).

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