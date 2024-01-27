Министр иностранных дел Китая Ван I провел откровенное, содержательное и плодотворное стратегическое общение с советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном. Переговоры были направлены на дальнейшее исполнение обещания лидеров Китая и США вести диалог.
Китай заявил об "откровенных и плодотворных" переговорах Салливана и Ван И
По словам представителей МИД Китая, в ходе встречи в Бангкоке в пятницу и субботу они договорились должным образом решать важные и щекотливые вопросы в отношениях между США и Китаем.
При этом лидер КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден должны "поддерживать регулярные контакты для обеспечения стратегического руководства двусторонними отношениями... и хорошо использовать существующие каналы стратегической связи".
Что предшествовало
В прошлом году лидеры США и Китая договорились возобновить отношения, которые находились во взвешенном состоянии в течение большей части 2023 года.
В начале января представители оборонных ведомств США и Китая возобновили переговоры о координации политики в Пентагоне, а 10 января заместитель советника президента США по нацбезопасности Джон Файнер встретился с высокопоставленным дипломатом Лю Цзяньчао для "откровенных и конструктивных дискуссий".
Недавно зарубежные СМИ сообщили, что советник по национальной безопасности США Джейк Салливан проведет приватную встречу с министром иностранных дел Китая Ван I для стабилизации отношений между странами.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-