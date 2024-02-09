Китайский посадочный аппарат обнаружил на Луне ранее неизвестный минерал
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Китайский посадочный аппарат обнаружил на Луне ранее неизвестный минерал

Луна
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Источник:  IFLScience

В декабре 2020 года китайский посадочный аппарат "Чанье-5" улетел на Луну, приземлился там, собрал местный реголит, а другой аппарат этой миссии доставил образцы лунной породы на Землю. Это были первые образцы лунного реголита, доставленные на Землю за 45 лет. Новое исследование лунных образцов, опубликованное в журнале Matter and Radiation at Extremes, показывает, что учёные обнаружили ранее неизвестный минерал.

На Луне обнаружен ранее неизвестный минерал

Луна покрыта огромным количеством кратеров потому, что в течение его долгой истории на него падали астероиды, создававшие ударные кратеры. В результате сильного давления и высокой температуры после удара, происходила смена камней и пыли, которые покрывают Луну. Таким образом, менялся их минеральный состав и структура, говорят ученые.

Авторы нового исследования провели анализ минералов высокого давления, образовавшихся после ушибов астероидов. Эти минералы отсутствуют в образцах, которые привезли с Луны астронавты программы "Аполлон".

В ходе исследования ученые обнаружили новый фосфатный минерал, получивший название Changesite-(Y). Это первый новый минерал, обнаруженный учеными в лунных образцах миссии "Чанье-5". Ученые считают, что этот минерал сформировался на поздней стадии кристаллизации базальтов, обнаруженных в Океане Бур на Луне. В этом регионе приземлился посадочный модуль "Чанье-5", и ученые считают, что минерал был выброшен из кратера Аристарха после удара астероида. Changesite-(Y) прозрачен и бесцветен и состоит из кристаллов столбовой формы.

Это действительно удивительное открытие, но в то же время ученые обнаружили еще два известных ударных минерала — угомон и зейфертит. Это полиморфы кремнезема, которые имеют тот же состав, что и обычный кварц, но имеют другую кристаллическую структуру, потому что они образовались под влиянием высокого давления и высокой температуры.

По словам ученых, в образцах с Луны можно очень редко встретить минералы высокого давления, хотя Луна покрыта тысячами ударных кратеров. Авторы исследования говорят, что это связано с тем, что большинство таких минералов при высоких температурах нестабильны. Поэтому они могли быть подвержены ретроградному процессу.

Исследование месячного образца позволило ученым получить важную информацию об этом процессе. В одном образце исследователи обнаружили и умеренный, и зейфертит, но эти минералы существуют вместе только при более высоких давлениях. Поэтому учёные предположили, что минералы изменяют форму от одной к другой в изменяющихся условиях. Предполагается, что еще один обнаруженный в месячном образце полиморф кремнезема, α-кристобалит, представляет собой исходный минерал, из которого появились два вышеуказанных минерала. Ученые считают, что зейфертит мог образоваться из α-кристобалита в процессе сжатия, а часть образца превратилась в умеренный при дальнейшем повышении температуры.

Таким образом, ученые нашли потенциальные причины существования уникального состава лунного образца. Это исследование помогает раскрыть новые детали формирования поверхности Луны.

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