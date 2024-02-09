Китайський посадковий апарат виявив на Місяці раніше невідомий мінерал

У грудні 2020 року китайський посадковий апарат "Чан'е-5" полетів на Місяць, приземлився там, зібрав місцевий реголіт, а інший апарат цієї місії доставив зразки місячної породи на Землю. Це були перші зразки місячного реголіту, доставлені на Землю за 45 років. Нове дослідження місячних зразків, опубліковане в журналі Matter and Radiation at Extremes, показує, що вчені виявили раніше невідомий мінерал.

На Місяці виявлено раніше невідомий мінерал

Місяць покритий величезною кількістю кратерів тому, що протягом його довгої історії на нього падали астероїди, які створювали ударні кратери. Унаслідок виникнення сильного тиску та високої температури після удару, відбувалася зміна каміння та пилу, які вкривають Місяць. Таким чином змінювався їхній мінеральний склад і структура, кажуть учені.

Автори нового дослідження провели аналіз мінералів високого тиску, які утворилися після ударів астероїдів. Ці мінерали відсутні у зразках, які привезли з Місяця астронавти програми "Аполлон".

Під час дослідження вчені виявили новий фосфатний мінерал, який отримав назву Changesite-(Y). Це перший новий мінерал, який виявили вчені в місячних зразках місії "Чан'е-5". Вчені вважають, що цей мінерал сформувався на пізній стадії кристалізації базальтів, які були виявлені в Океані Бур на Місяці. У цьому регіоні приземлився посадковий модуль "Чан'є-5", і вчені вважають, що мінерал був викинутий із кратера Аристарх після удару астероїда. Changesite-(Y) прозорий і безбарвний і складається з кристалів стовпової форми.

Це справді дивовижне відкриття, але водночас науковці виявили ще два відомі ударні мінерали — стишовіт і зейфертит. Це поліморфи кремнезему, які мають той самий склад, що й звичайний кварц, але мають іншу кристалічну структуру, бо утворилися під впливом високого тиску та великої температури.

За словами вчених, у зразках з Місяця можна дуже рідко зустріти мінерали високого тиску, хоча Місяць вкритий тисячами ударних кратерів. Автори дослідження кажуть, що це пов'язано з тим, що більшість таких мінералів за високих температур є нестабільними. Тому вони могли бути схильні до ретроградного процесу.

Дослідження місячного зразка дозволило вченим отримати важливу інформацію про цей процес. В одному зразку дослідники виявили і стишовіт, і зейфертит, але ці мінерали існують разом тільки за більш високих тисків. Тому вчені припустили, що мінерали змінюють форму від однієї до іншої в мінливих умовах. Передбачається, що ще один виявлений у місячному зразку поліморф кремнезему, α-кристобаліт, являє собою вихідний мінерал, з якого з'явилися два вищевказаних мінерали. Вчені вважають, що зейфертит міг утворитися з α-кристобаліту в процесі стиснення, а частина зразка перетворилася на стишовіт під час подальшого підвищення температури.

Таким чином вчені знайшли потенційні причини існування унікального складу місячного зразка. Це дослідження допомагає розкрити нові деталі формування поверхні Місяця.