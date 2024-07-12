Когда количество населения Земли достигнет пика — прогноз и предупреждение ООН

В 2080-х годах численность населения нашей планеты вырастет до 10,3 млрд. — после этого, вероятнее всего, начнется сокращение количества жителей Земли.

Как будет выглядеть демографическая картина мира в будущем

Согласно последним данным, по состоянию на сегодняшний день на планете Земля проживает 8,2 млрд человек.

Несмотря на войны, пандемии и многочисленные бедствия, это количество будет стремительно расти и в 2080-х годах достигнет 10,3 млрд. долларов.

Однако, как утверждают аналитики ООН, к концу XXI века ситуация начнет меняться и общая численность человечества упадет до 10,2 млрд. человек.

Такие неожиданные прогнозы размещены в отчете "Перспективы народонаселения мира" (World Population Prospects) 2024 года.

По словам специалистов, демографический ландшафт в последние годы действительно существенно изменился.

В некоторых странах уровень рождаемости сейчас даже ниже, чем предполагалось ранее, и мы также наблюдаем несколько более быстрый спад в некоторых регионах с высокой рождаемостью, — прокомментировал ситуацию заместитель Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ли Цзюньхуа. Поделиться

Фото: flickr.com

ООН постоянно корректирует свои прогнозы касательно будущего человечества

Как уже упоминалось ранее, в прошлом отчете ООН, представленном 2 года назад, эксперты предполагали, что численность населения мира достигнет пика в 10,4 млрд к 2080-м годам и будет оставаться на этом уровне до 2100 года.

Более того, в предыдущих отчетах прогнозировали непрерывный рост численности населения вплоть до XX века.

Теперь в ООН заявили, что к 2100 году на Земле будет на 200 миллионов меньше людей, чем ожидалось ранее.