Когда количество населения Земли достигнет пика — прогноз и предупреждение ООН

В 2080-х годах численность населения нашей планеты вырастет до 10,3 млрд. — после этого, вероятнее всего, начнется сокращение количества жителей Земли.
Главные тезисы
- ООН прогнозирует неожиданные перемены в демографической ситуации планеты.
- Эксперты ООН отмечают, что в некоторых странах уже фиксируют низкий уровень рождаемости, что указывает на более быстрый спад численности населения.
- Предыдущие прогнозы ООН по количеству населения Земли были скорректированы, теперь они предполагают снижение численности в конце XXI века на 200 миллионов человек.
Как будет выглядеть демографическая картина мира в будущем
Согласно последним данным, по состоянию на сегодняшний день на планете Земля проживает 8,2 млрд человек.
Несмотря на войны, пандемии и многочисленные бедствия, это количество будет стремительно расти и в 2080-х годах достигнет 10,3 млрд. долларов.
Однако, как утверждают аналитики ООН, к концу XXI века ситуация начнет меняться и общая численность человечества упадет до 10,2 млрд. человек.
Такие неожиданные прогнозы размещены в отчете "Перспективы народонаселения мира" (World Population Prospects) 2024 года.
По словам специалистов, демографический ландшафт в последние годы действительно существенно изменился.
ООН постоянно корректирует свои прогнозы касательно будущего человечества
Как уже упоминалось ранее, в прошлом отчете ООН, представленном 2 года назад, эксперты предполагали, что численность населения мира достигнет пика в 10,4 млрд к 2080-м годам и будет оставаться на этом уровне до 2100 года.
Более того, в предыдущих отчетах прогнозировали непрерывный рост численности населения вплоть до XX века.
Теперь в ООН заявили, что к 2100 году на Земле будет на 200 миллионов меньше людей, чем ожидалось ранее.
По мнению представителей Организации, население Земли будет продолжать расти еще 50 или 60 лет, примерно до 10,3 миллиарда человек в середине 2080-х годов, а затем начнет постепенно снижаться.
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