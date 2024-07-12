Коли кількість населення Землі сягне піку — прогноз та попередження ООН

У 2080-х роках чисельність населення нашої планети зросте до 10,3 млрд — після цього, найімовірніше, почнеться скорочення кількості мешканців Землі.

Як буде виглядати демографічна картина світу у майбутньому

Згідно з останніми даними, станом на сьогодні на планеті Земля мешкає 8,2 млрд людей.

Попри війни, пандемії та численні лиха, ця кількість буде стрімко зростати й у 2080-х роках досягне 10,3 млрд.

Однак, як стверджують аналітики ООН, до кінця XXI століття ситуація почне змінюватися й загальна чисельність людства впаде до 10,2 млрд осіб.

Такі неочікувані прогнози опубліковані у звіті "Перспективи народонаселення світу" (World Population Prospects) 2024 року.

За словами фахівців, демографічний ландшафт протягом останніх років справді суттєво змінився.

У деяких країнах рівень народжуваності зараз навіть нижчий, ніж передбачалося раніше, і ми також спостерігаємо дещо швидший спад у деяких регіонах з високою народжуваністю, — прокоментував ситуацію заступник Генерального секретаря ООН з економічних і соціальних питань Лі Цзюньхуа. Поширити

Фото: flickr.com

ООН постійно коригує свої прогнози щодо майбутнього людства

Як уже згадувалося раніше, у минулому звіті ООН, який був представлений 2 роки тому, експерти припускали, що чисельність населення світу сягне піка в 10,4 млрд до 2080-х років і залишатиметься на цьому рівні до 2100 року.

Ба більше, попередні видання звіту прогнозували безперервне зростання кількості населення аж до XX-го століття.

Тепер в ООН заявили, що до 2100 року на Землі буде на 200 мільйонів менше людей, ніж очікувалося раніше.