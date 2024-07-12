Коли кількість населення Землі сягне піку — прогноз та попередження ООН

У 2080-х роках чисельність населення нашої планети зросте до 10,3 млрд — після цього, найімовірніше, почнеться скорочення кількості мешканців Землі.
Головні тези:
- ООН прогнозує неочікувані зміни в демографічній ситуації планети.
- Експерти ООН зауважують, що деякі країни вже мають низький рівень народжуваності, ніж це було передбачено, що вказує на швидший спад чисельності населення.
- Попередні прогнози ООН щодо кількості населення Землі було скориговано, тепер вони передбачають зниження чисельності в кінці XXI століття на 200 мільйонів людей.
Як буде виглядати демографічна картина світу у майбутньому
Згідно з останніми даними, станом на сьогодні на планеті Земля мешкає 8,2 млрд людей.
Попри війни, пандемії та численні лиха, ця кількість буде стрімко зростати й у 2080-х роках досягне 10,3 млрд.
Однак, як стверджують аналітики ООН, до кінця XXI століття ситуація почне змінюватися й загальна чисельність людства впаде до 10,2 млрд осіб.
Такі неочікувані прогнози опубліковані у звіті "Перспективи народонаселення світу" (World Population Prospects) 2024 року.
За словами фахівців, демографічний ландшафт протягом останніх років справді суттєво змінився.
ООН постійно коригує свої прогнози щодо майбутнього людства
Як уже згадувалося раніше, у минулому звіті ООН, який був представлений 2 роки тому, експерти припускали, що чисельність населення світу сягне піка в 10,4 млрд до 2080-х років і залишатиметься на цьому рівні до 2100 року.
Ба більше, попередні видання звіту прогнозували безперервне зростання кількості населення аж до XX-го століття.
Тепер в ООН заявили, що до 2100 року на Землі буде на 200 мільйонів менше людей, ніж очікувалося раніше.
На переконання представників Організації, населення Землі продовжуватиме зростати ще 50 або 60 років, приблизно до 10,3 мільярда людей в середині 2080-х років, а потім почне поступово знижуватися.
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