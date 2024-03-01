Когда Zara вернется в Украину – данные FT

Крупнейшая в мире сеть магазинов одежды Zara готовится снова открыть свои торговые точки в Украине в начале апреля. Компания закрыла их сразу с началом полномасштабного вторжения России.

Что известно об открытии Zara в Украине

Компания Inditex (испанский владелец Zara) планирует открыть 50 из 84 магазинов в Украине. Как отмечает Financial Times, об этом компания сообщила своим арендодателям.

Возобновление работы начнут с 20 магазинов, в том числе в торговых центрах Киева.

В Inditex подчеркнули, что компания будет придавать приоритет безопасности сотрудников и клиентов и адаптировать свои планы к рыночным обстоятельствам. Некоторых украинских работников уже отправили на учебу в Польшу, чтобы подготовить к возвращению на работу.

Почему Zara прекратила работу в Украине.

Inditex закрыла свои 84 магазина в Украине, среди которых бренды Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti и Bershka, 24 февраля 2022 года, в день полномасштабного вторжения России.

С тех пор компания перестала доставлять товары в страну, но продолжала платить налоги и заработную плату своим 1000 украинских работников. Inditex также сохраняла свои договоры аренды.