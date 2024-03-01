Коли Zara повернеться в Україну — дані FT

Найбільша у світі мережа магазинів одягу Zara готується знову відкрити свої торгові точки в Україні на початку квітня. Компанія закрила їх одразу з початком повномасштабного вторгнення РФ.
Що відомо про відкриття Zara в Україні
Компанія Inditex (іспанський власник Zara) планує відкрити 50 із 84 магазинів в Україні. Як зазначає Financial Times, про це компанія повідомила своїм орендодавцям.
Відновлення роботи почнуть з 20 магазинів, зокрема в торгових центрах Києва.
В Inditex наголосили, що компанія надаватиме пріоритет безпеці співробітників і клієнтів й адаптуватиме свої плани до ринкових обставин. Деяких українських працівників уже відправили на навчання до Польщі, щоб підготувати до повернення на роботу.
Чому Zara припинила роботу в Україні
Inditex закрила свої 84 магазини в Україні, серед яких були бренди Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti та Bershka, 24 лютого 2022 року, в день повномасштабного вторгнення Росії.
Відтоді компанія припинила доставляти товари до країни, але продовжувала платити податки та заробітну плату своїм 1000 українським працівникам. Inditex також зберігала свої договори оренди.
Іспанська група нараховує приблизно 5700 магазинів у більш ніж 90 країнах світу. Inditex покинула Росію, яка колись була другим за кількістю магазинів ринком після Іспанії, продавши приблизно половину своїх 500 магазинів і закривши решту. Однак компанія не виключає можливість повернутися до Росії, «якщо ситуація зміниться».
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