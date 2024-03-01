Коли Zara повернеться в Україну — дані FT

Найбільша у світі мережа магазинів одягу Zara готується знову відкрити свої торгові точки в Україні на початку квітня. Компанія закрила їх одразу з початком повномасштабного вторгнення РФ.

Що відомо про відкриття Zara в Україні

Компанія Inditex (іспанський власник Zara) планує відкрити 50 із 84 магазинів в Україні. Як зазначає Financial Times, про це компанія повідомила своїм орендодавцям.

Відновлення роботи почнуть з 20 магазинів, зокрема в торгових центрах Києва.

В Inditex наголосили, що компанія надаватиме пріоритет безпеці співробітників і клієнтів й адаптуватиме свої плани до ринкових обставин. Деяких українських працівників уже відправили на навчання до Польщі, щоб підготувати до повернення на роботу.

Чому Zara припинила роботу в Україні

Inditex закрила свої 84 магазини в Україні, серед яких були бренди Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti та Bershka, 24 лютого 2022 року, в день повномасштабного вторгнення Росії.

Відтоді компанія припинила доставляти товари до країни, але продовжувала платити податки та заробітну плату своїм 1000 українським працівникам. Inditex також зберігала свої договори оренди.