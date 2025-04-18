Конгресс США рассмотрит законопроект о санкциях против техногигантов КНР

В Палату представителей США внесли законопроект о санкциях против китайских компаний. Его авторами являются республиканец и демократ.
Главные тезисы
- Законопроект о санкциях против китайских компаний внесен в Палату представителей США и предусматривает наказание за поддержку агрессии РФ против Украины.
- Среди компаний, которые могут попасть под санкции, — мировые лидеры Huawei, DJI, Hikvision, SMIC, AVIC в сферах телекоммуникаций, производства дронов, видеонаблюдения и микросхем.
- Президент США может получить право вводить санкции против китайских компаний, участвующих в военной модернизации и оборонно-промышленной сфере.
Техногиганты КНР могут попасть под санкции США
Об этом сообщает госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова.
По ее словам, законопроект в Палату представителей внесли глава спецкомитета Палаты представителей США по противодействию УПК Джон Муленаар (республиканец) и член комитетов Палаты представителей по налоговой политике и из бюджета Джимми Панетта (демократ).
Посол рассказала, что законопроектом предлагается ввести санкции против компаний Китая, которые оказывают материальную поддержку агрессии РФ против Украины. Речь идет о технологиях двойного назначения, оборонном сотрудничестве и финансовых операциях.
Документ предусматривает, что президент США получит полномочия:
вводить санкции против субъектов КНР, оказывающих материальную поддержку оборонно-промышленной базе и технологическому сектору России;
вводить санкции против организаций КНР, вовлеченных в военную модернизацию или злонамеренную кибердеятельность;
вводить санкции против организаций КНР, привлеченных к продаже оружия за границей.
В частности, под санкции могут попасть:
Huawei Technologies Co. Ltd — мировой гигант в сфере телекоммуникаций и смартфонов.
DJI (Shenzhen DJI Innovation Technology Co. Ltd) — мировой лидер по производству дронов.
Hikvision (Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd) — крупнейший производитель систем видеонаблюдения.
SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation) — ведущий китайский производитель микросхем.
AVIC (Aviation Industry Corporation of China Ltd) — основная авиастроительная корпорация Китая, ключевой игрок в ОПК.
Также законопроект предусматривает, что в течение 180 дней после вступления в силу госсекретарь, министр финансов и министр обороны США должны предложить Конгрессу ввести санкции против китайских оборонных, судостроительных и авиастроительных компаний.
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