Конгресс США рассмотрит законопроект о санкциях против техногигантов КНР

В Палату представителей США внесли законопроект о санкциях против китайских компаний. Его авторами являются республиканец и демократ.

Техногиганты КНР могут попасть под санкции США

Об этом сообщает госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова.

По ее словам, законопроект в Палату представителей внесли глава спецкомитета Палаты представителей США по противодействию УПК Джон Муленаар (республиканец) и член комитетов Палаты представителей по налоговой политике и из бюджета Джимми Панетта (демократ).

Посол рассказала, что законопроектом предлагается ввести санкции против компаний Китая, которые оказывают материальную поддержку агрессии РФ против Украины. Речь идет о технологиях двойного назначения, оборонном сотрудничестве и финансовых операциях.

Документ предусматривает, что президент США получит полномочия:

вводить санкции против субъектов КНР, оказывающих материальную поддержку оборонно-промышленной базе и технологическому сектору России;

вводить санкции против организаций КНР, вовлеченных в военную модернизацию или злонамеренную кибердеятельность;

вводить санкции против организаций КНР, привлеченных к продаже оружия за границей.

В частности, под санкции могут попасть:

Huawei Technologies Co. Ltd — мировой гигант в сфере телекоммуникаций и смартфонов.

DJI (Shenzhen DJI Innovation Technology Co. Ltd) — мировой лидер по производству дронов.

Hikvision (Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd) — крупнейший производитель систем видеонаблюдения.

SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation) — ведущий китайский производитель микросхем.

AVIC (Aviation Industry Corporation of China Ltd) — основная авиастроительная корпорация Китая, ключевой игрок в ОПК.

Также законопроект предусматривает, что в течение 180 дней после вступления в силу госсекретарь, министр финансов и министр обороны США должны предложить Конгрессу ввести санкции против китайских оборонных, судостроительных и авиастроительных компаний.