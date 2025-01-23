Последний раунд американских санкций почти в 5 раз увеличил стоимость транспортировки российской нефти ESPO в Китай.

Что известно о росте стоимости поставок российской нефти

Отмечается, что на этой неделе стоимость транспорта российской нефти из крупнейшего экспортного порта на Дальнем Востоке Козьмино в Китай достигла 7 млн долларов.

Еще на прошлой неделе стоимость составляла 5,5 млн долл., а до введения санкций США — 1,5 млн долларов.

Китайские порты стали очень осторожно обращаться с танкерами, попавшими под американские санкции, что подорвало торговлю российской нефтью ESPO, поскольку под санкции попало большинство судов, следующих по этому маршруту.

Нефтяной танкер РФ

Это заставило другие танкеры, до этого работавшие в российских портах на западе страны, отправиться на восток и начать транспортировать нефть в Китай.

По информации компании Kpler, одним из последних российских танкеров, начавших транспортировать нефть в Китай, стал Legend.

Это судно впервые загрузилось 20 января в порту Козьмино и должно транспортировать нефть в Хуэйчжоу на юге Китая.

Что известно об обеспокоенности Путина состоянием российской экономики на фоне продолжения войны против Украины

По информации Reuters, кремлевский диктатор Владимир Путин все больше беспокоится из-за проблем в экономике страны-агрессоры.

Это, как отмечается, происходит на фоне требований нового президента США Дональда Трампа прекратить развязавшуюся Кремлем преступную войну и угроз новым раундом мощных санкций в случае отказа.

Собеседники издания, знакомые с позицией Кремля, отмечают, что часть российских властных элит стремится к завершению войны против Украины путем переговоров.

При этом собеседники утверждают, что, по мнению кремлевского диктатора, основные цели войны против Украины уже достигнуты.

По словам источника, Путин также осознает, какое давление война оказывает на экономику, вспомнив "действительно большие проблемы", например влияние высоких процентных ставок на невоенные предприятия и промышленность.

Между тем, как отмечают журналисты издания Associated Press, угрозы Трампа не сильно пугают Кремль, поскольку США не оказывают действительно существенного санкционного влияния на российскую экономику, а российский импорт в США сократился до 2,8 млрд долларов.

Кроме того, Россия и так уже одна из самых жестко санкционированных стран в мире.