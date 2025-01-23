Останній раунд американських санкцій майже у 5 разів збільшив вартість транспортування російської нафти ESPO до Китаю.

Що відомо про зростання вартості поставок російської нафти

Зазначається, що цього тижня вартість трнаспортування російської нафти з найбільшого експортного порту на Далекому Сході Козьміно до Китаю досягла 7 млн доларів.

Ще минулого тижня вартість становила 5,5 млн дол, а до введення санкцій США — 1,5 млн доларів.

Китайські порти стали дуже обережно поводитись з танкерами, які потрапили під американські санкції, що підірвало торгівлю російською нафтою ESPO, оскільки під санкції потрапила більшість суден, які прямують цим маршрутом.

Нафтовий танкер РФ

Це змусило інші танкери, які до цього працювали у російських портах на заході країни, податись на схід і почати транспортувати нафту до Китаю.

За інформацією компанії Kpler, одним з останніх російських танкерів, який почав транспортувати нафту до Китаю, став Legend.

Це судно вперше завантажилося 20 січня в порту Козьміно та має транспортувати нафту до міста Хуейчжоу на півдні Китаю.

Що відомо про занепокоєння Путіна станом російської економіки на тлі продовження війни проти України

За інформацією Reuters, кремлівський диктатор Володимир Путін все більше непокоїться через проблеми в економіці країни-агресорки.

Це, як зазначається, відбувається на тлі вимог нового президента США Дональда Трампа припинити розв’язану Кремлем злочинну війну і погроз новим раундом потужних санкцій у разі відмови.

Співрозмовники видання, знайомі з позицією Кремля зазначають, що частина російських владних еліт прагне завершення війни проти України шляхом переговорів.

При цьому співрозмовники стверджують, що на думку кремлівського диктатора, основні цілі війни проти України вже досягнуті.

За словами джерела, Путін також усвідомлює, який тиск війна чинить на економіку, згадавши "дійсно великі проблеми", як-от вплив високих відсоткових ставок на невійськові підприємства і промисловість.

Між тим, як зазначають журналісти видання Associated Press, погрози Трампа не дуже лякають Кремль, оскільки США не мають дійсно істототного санкційного впливу на російську економіку, а російський імпорт до США скоротився до 2,8 млрд доларів.

Крім того, Росія і так вже є однією з найбільш жорстко санкціонованих країн у світі.