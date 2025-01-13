Шість країн ЄС звернулись до Єврокомісії з вимогою зниження встановленої G7 стелі цін на продаж російської нафти, яка наразі становить 60 доларів за барель.

У ЄС вимагають зниження ліміту цін на продаж російської нафти

Представники країн ЄС запевняють, що це дозволить ще більше знизити доходи Кремля, які використовуються для фінансування розв’язаної злочинної війни проти України.

Заходи, спрямовані на зниження доходів від експорту нафти, мають вирішальне значення, оскільки вони скорочують єдине найважливіше джерело доходів Росії, — підкреслюється у спільному листі Швеції, Данії, Фінляндії, Латвії, Литви та Естонії до Єврокомісії. Поширити

У заяві зазначається, що прийшов час ще більше посилити санкції проти Росії, знизивши стелю цін на нафту в країнах G7.

Танкери з російською нафтою

Цінова межа для країн G7 була встановлена на рівні 60 доларів за барель російської сирої нафти, а для нафтопродуктів — на рівні максимум 100 доларів за барель для преміальних нафтопродуктів і 45 доларів за барель для інших нафтопродуктів.

Ці ліміти залишаються незмінними з грудня 2022 року і лютого 2023 року. У той же час ціни на російську сиру нафту на ринку в середньому були нижчими за цей рівень у 2023 і 2024 роках.

Сьогодні міжнародний ринок нафти забезпечений краще, ніж у 2022 році, що знижує ризик того, що нижча цінова межа викличе шок пропозиції. Зважаючи на обмежені можливості зберігання і надмірну залежність доходів від експорту енергоносіїв, Росія не має альтернативи продовженню експорту нафти навіть за істотно нижчою ціною, — підкреслюють автори звернення. Поширити

Що відомо про удар санкцій США по нафтовій галузі РФ

Останній масштабний пакет санкцій США охоплює понад 400 фізичних осіб та організацій енергетичного сектору РФ, які фінансують розв’язану Кремлем злочинну війну проти України.

Нафтопереробним компаніям в Індії та Китаї доведеться закуповувати більше нафти на Близькому Сході, в Африці та Америці, що призведе до зростання цін і вартості транспортування.