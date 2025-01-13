У ЄС вимагають від G7 посилити обмеження ціни на продаж нафти з РФ
Категорія
Економіка
Дата публікації

У ЄС вимагають від G7 посилити обмеження ціни на продаж нафти з РФ

Експорт нафти з РФ
Read in English
Джерело:  Reuters

Шість країн ЄС звернулись до Єврокомісії з вимогою зниження встановленої G7 стелі цін на продаж російської нафти, яка наразі становить 60 доларів за барель. 

Головні тези:

  • Шість країн ЄС закликають понизити ціну на російську нафту для cкорочення доходів Кремля.
  • Зниження ліміту цін на нафту в країнах G7 має вирішальне значення у підтримці санкцій проти Росії.
  • Міжнародний ринок нафти забезпечений краще, ніж у минулому, що зменшує ризик шоку пропозиції.
  • Удар санкцій США по нафтовій галузі РФ зумовить зміни у закупівлі нафти Індією та Китаєм.

У ЄС вимагають зниження ліміту цін на продаж російської нафти

Представники країн ЄС запевняють, що це дозволить ще більше знизити доходи Кремля, які використовуються для фінансування розв’язаної злочинної війни проти України.

Заходи, спрямовані на зниження доходів від експорту нафти, мають вирішальне значення, оскільки вони скорочують єдине найважливіше джерело доходів Росії, — підкреслюється у спільному листі Швеції, Данії, Фінляндії, Латвії, Литви та Естонії до Єврокомісії.

У заяві зазначається, що прийшов час ще більше посилити санкції проти Росії, знизивши стелю цін на нафту в країнах G7.

У ЄС вимагають зниження стелі цін на російську нафту
Танкери з російською нафтою

Цінова межа для країн G7 була встановлена на рівні 60 доларів за барель російської сирої нафти, а для нафтопродуктів — на рівні максимум 100 доларів за барель для преміальних нафтопродуктів і 45 доларів за барель для інших нафтопродуктів.

Ці ліміти залишаються незмінними з грудня 2022 року і лютого 2023 року. У той же час ціни на російську сиру нафту на ринку в середньому були нижчими за цей рівень у 2023 і 2024 роках.

Сьогодні міжнародний ринок нафти забезпечений краще, ніж у 2022 році, що знижує ризик того, що нижча цінова межа викличе шок пропозиції. Зважаючи на обмежені можливості зберігання і надмірну залежність доходів від експорту енергоносіїв, Росія не має альтернативи продовженню експорту нафти навіть за істотно нижчою ціною, — підкреслюють автори звернення.

Що відомо про удар санкцій США по нафтовій галузі РФ

Останній масштабний пакет санкцій США охоплює понад 400 фізичних осіб та організацій енергетичного сектору РФ, які фінансують розв’язану Кремлем злочинну війну проти України.

Нафтопереробним компаніям в Індії та Китаї доведеться закуповувати більше нафти на Близькому Сході, в Африці та Америці, що призведе до зростання цін і вартості транспортування.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Росія може втратити до 20% експорту нафти
експорт нафти
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У Татарстані горить нафтопереробний завод "Танеко" — відео
Татарстан
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У Енгельсі РФ нафтобаза палає пʼятий день поспіль після атаки дронів
У Енгельсі РФ нафтобаза палає пʼятий день поспіль після атаки дронів

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?