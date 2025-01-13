Шість країн ЄС звернулись до Єврокомісії з вимогою зниження встановленої G7 стелі цін на продаж російської нафти, яка наразі становить 60 доларів за барель.
Головні тези:
- Шість країн ЄС закликають понизити ціну на російську нафту для cкорочення доходів Кремля.
- Зниження ліміту цін на нафту в країнах G7 має вирішальне значення у підтримці санкцій проти Росії.
- Міжнародний ринок нафти забезпечений краще, ніж у минулому, що зменшує ризик шоку пропозиції.
- Удар санкцій США по нафтовій галузі РФ зумовить зміни у закупівлі нафти Індією та Китаєм.
У ЄС вимагають зниження ліміту цін на продаж російської нафти
Представники країн ЄС запевняють, що це дозволить ще більше знизити доходи Кремля, які використовуються для фінансування розв’язаної злочинної війни проти України.
У заяві зазначається, що прийшов час ще більше посилити санкції проти Росії, знизивши стелю цін на нафту в країнах G7.
Цінова межа для країн G7 була встановлена на рівні 60 доларів за барель російської сирої нафти, а для нафтопродуктів — на рівні максимум 100 доларів за барель для преміальних нафтопродуктів і 45 доларів за барель для інших нафтопродуктів.
Ці ліміти залишаються незмінними з грудня 2022 року і лютого 2023 року. У той же час ціни на російську сиру нафту на ринку в середньому були нижчими за цей рівень у 2023 і 2024 роках.
Що відомо про удар санкцій США по нафтовій галузі РФ
Останній масштабний пакет санкцій США охоплює понад 400 фізичних осіб та організацій енергетичного сектору РФ, які фінансують розв’язану Кремлем злочинну війну проти України.
Нафтопереробним компаніям в Індії та Китаї доведеться закуповувати більше нафти на Близькому Сході, в Африці та Америці, що призведе до зростання цін і вартості транспортування.
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