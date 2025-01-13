Шесть стран ЕС обратились в Еврокомиссию с требованием снижения установленного G7 потолка цен на продажу российской нефти, которая составляет 60 долларов за баррель.

В ЕС требуют снижения лимита цен на продажу российской нефти

Представители стран ЕС уверяют, что это позволит еще больше снизить доходы Кремля, которые используются для финансирования развязной преступной войны против Украины.

Меры, направленные на снижение доходов от экспорта нефти, имеют решающее значение, поскольку они сокращают единственный важнейший источник доходов России, подчеркивается в совместном письме Швеции, Дании, Финляндии, Латвии, Литвы и Эстонии в Еврокомиссию. Поделиться

В заявлении отмечается, что пришло время еще больше ужесточить санкции против России, снизив потолок цен на нефть в странах G7.

Танкеры с российской нефтью

Ценовая граница для стран G7 была установлена на уровне 60 долларов за баррель российской сырой нефти, а для нефтепродуктов — на уровне максимум 100 долларов за баррель для премиальных нефтепродуктов и 45 долларов за баррель для других нефтепродуктов.

Эти лимиты остаются неизменными с декабря 2022 и февраля 2023 года. В то же время цены на российскую сырую нефть на рынке в среднем были ниже этого уровня в 2023 и 2024 годах.

Сегодня международный рынок нефти обеспечен лучше, чем в 2022 году, что снижает риск того, что более низкий ценовой предел вызовет шок предложения. Учитывая ограниченные возможности хранения и чрезмерную зависимость доходов от экспорта энергоносителей, у России нет альтернативы продолжению экспорта нефти даже по существенно более низкой цене, — подчеркивают авторы обращения. Поделиться

Что известно об ударе санкций США по нефтяной отрасли РФ

Последний масштабный пакет санкций США охватывает более 400 физических лиц и организаций энергетического сектора РФ, финансирующих развязанную Кремлем преступную войну против Украины.

Нефтеперерабатывающим компаниям в Индии и Китае придется закупать больше нефти на Ближнем Востоке, в Африке и Америке, что приведет к росту цен и стоимости транспортировки.