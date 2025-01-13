Шесть стран ЕС обратились в Еврокомиссию с требованием снижения установленного G7 потолка цен на продажу российской нефти, которая составляет 60 долларов за баррель.
Главные тезисы
- Евросоюз требует снижения цены на российскую нефть с целью сокращения доходов Кремля и укрепления санкций против России.
- Снижение лимита цен на нефть в странах G7 имеет решающее значение для ограничения доходов России, которые используются для финансирования преступной войны против Украины.
- Меры по снижению доходов от экспорта нефти для России являются ключевыми, так как это основной источник доходов страны.
- Международный рынок нефти стал более устойчивым, что снижает риск возможного сокращения предложения при установлении более низких цен на нефть.
В ЕС требуют снижения лимита цен на продажу российской нефти
Представители стран ЕС уверяют, что это позволит еще больше снизить доходы Кремля, которые используются для финансирования развязной преступной войны против Украины.
В заявлении отмечается, что пришло время еще больше ужесточить санкции против России, снизив потолок цен на нефть в странах G7.
Ценовая граница для стран G7 была установлена на уровне 60 долларов за баррель российской сырой нефти, а для нефтепродуктов — на уровне максимум 100 долларов за баррель для премиальных нефтепродуктов и 45 долларов за баррель для других нефтепродуктов.
Эти лимиты остаются неизменными с декабря 2022 и февраля 2023 года. В то же время цены на российскую сырую нефть на рынке в среднем были ниже этого уровня в 2023 и 2024 годах.
Что известно об ударе санкций США по нефтяной отрасли РФ
Последний масштабный пакет санкций США охватывает более 400 физических лиц и организаций энергетического сектора РФ, финансирующих развязанную Кремлем преступную войну против Украины.
Нефтеперерабатывающим компаниям в Индии и Китае придется закупать больше нефти на Ближнем Востоке, в Африке и Америке, что приведет к росту цен и стоимости транспортировки.
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