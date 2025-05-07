Конклав не избрал нового Папу Римского во время первого голосования
Категория
Мир
Дата публикации

Конклав не избрал нового Папу Римского во время первого голосования

Ватикан
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Источник:  Vatican News

С трубы Сикстинской капеллы в Ватикане вечером 7 мая пошел черный дым. Это означает, что во время своего первого и единственного на сегодняшний день голосования кардиналы, участвующие в конклаве, не избрали Папу Римского.

Главные тезисы

  • Первое голосование на конклаве не привело к выбору нового Папы Римского, что отразилось черным дымом из Сикстинской капеллы.
  • Для избрания нового Папы необходимо большинство в две трети голосов, что может потребовать несколько раундов голосования.

Конклав не выбрал нового понтифика

Ранее 133 кардинала-избирателя вошли в Сикстинскую капеллу торжественной процессией, начиная конклав, на котором изберут следующего и 267-го Папу Римского.

Замкнутые "cum clave" — ключом — в Сикстинской капелле, кардиналы приступили к избранию 267-го преемника Петра.

Для избрания нового Папы необходимо большинство в две трети, в этом случае не менее 89 голосов.

Ежедневно может проходить до четырех туров голосования. Первый бюллетень был подан вечером 7 мая. Затем голосование будет проходить четыре раза в день в течение следующих дней, дважды утром и дважды вечером.

Черный дым сигнализирует о безрезультатном голосовании; белый дым, сопровождающийся колокольным звоном, будет извещать о приходе нового Папы.

Этот конклав является одним из самых разнообразных в истории, избиратели происходят из 70 стран, отражающих усилия Папы Франциска расширить представительство в Церкви.

Никакого Папу Римского не выбирали в первый день конклава, поэтому голосование может длиться несколько дней, прежде чем один кардиналов получит необходимое большинство в две трети голосов, чтобы стать 267 понтификом.

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