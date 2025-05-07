Выборы нового Папы Римского — в Ватикане начался конклав

7 мая в Сикстинской капелле Ватикана начался конклав. 133 кардинала из 71 страны мира собрались, чтобы избрать нового Папу Римского.

Конклав в Ватикане выбирает нового Папу Римского

Дверь в Сикстинскую капеллу закрыта — сейчас идет конклав по избранию нового Папы, — сообщило Sky News.

Процесс возглавил не декан Коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре (поскольку он слишком стар для участия в конклаве), а Пьетро Паролин, государственный секретарь Ватикана. Он является одним из главных претендентов на должность следующего Папы Римского.

Перед началом конклава кардиналы приняли торжественные присяги о соблюдении строгой тайны — ее нарушение карается отлучением от церкви. Поделиться

Кардинал украинского происхождения Николай Бычок тоже принял присягу на начало конклава.

Если из Сикстинской капеллы уйдет белый дым, нового Папу выбрали. Если черный, то решения придется еще подождать.

Чтобы гарантировать полную секретность, Сикстинская капелла будет полностью заблокирована на время конклава.

Даже этот многовековой процесс должен был идти в ногу со временем: Ватикан планирует использовать глушители сигнала вокруг Сикстинской капеллы, чтобы предотвратить электронное наблюдение или связь за пределами конклава. Кардиналы также должны отказаться от своих телефонов и всех электронных устройств. Они получат их обратно только после завершения конклава, сообщил представитель Ватикана.

Напомним, Папа Римский Франциск ушел из жизни 21 апреля. Причиной смерти Франциска стал инсульт.