Вибори нового Папи Римського — у Ватикані розпочався конклав

7 травня у Сикстинській капелі Ватикану розпочався конклав. 133 кардинали з 71 країни світу зібралися, щоб обрати нового Папу Римського.

Конклав у Ватикані обирає нового Папу Римського

Двері до Сікстинської капели зачинені — зараз триває конклав з обрання нового Папи, — повідомило Sky News.

Процесію очолив не декан Колегії кардиналів Джованні Баттіста Ре (оскільки він занадто старий для участі в конклаві), а П'єтро Паролін, державний секретар Ватикану. Він також є одним із головних претендентів на посаду наступного Папи Римського.

Перед початком конклаву кардинали склали урочисті присяги про дотримання суворої таємниці — її порушення карається відлученням від церкви. Поширити

Кардинал українського походження Микола Бичок теж склав присягу на початок конклаву.

Якщо із Сикстинської капели піде білий дим — нового Папу обрали. Якщо чорний, то на рішення доведеться ще почекати.

Щоб гарантувати повну секретність, Сікстинську капелу буде повністю заблоковано на час конклаву.

Навіть цей багатовіковий процес мав йти в ногу з часом: Ватикан планує використовувати глушники сигналу навколо Сікстинської капели, щоб запобігти електронному спостереженню чи зв'язку за межами конклаву. Кардинали також мали відмовитися від своїх телефонів та всіх електронних пристроїв. Вони отримають їх назад лише після завершення конклаву, повідомив речник Ватикану.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск пішов з життя 21 квітня. Причиною смерті Франциска став інсульт.