Конклав не обрав нового Папу Римського під час першого голосування
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Конклав не обрав нового Папу Римського під час першого голосування

Ватикан
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Джерело:  Vatican News

З труби Сикстинської капели у Ватикані ввечері 7 травня пішов чорний дим. Це означає, що під час свого першого і єдиного на сьогодні голосування кардинали, які беруть участь у конклаві, не обрали Папу Римського.

Головні тези:

  • Чорний дим з Сикстинської капелі сигналізує про те, що під час першого голосування конклав не обрав нового Папу Римського.
  • Для обрання нового Папи потрібна більшість у дві третини голосів, що може знадобитися кілька турів голосування.

Конклав не обрав нового понтифіка

Раніше 133 кардинали-виборці увійшли до Сикстинської капели урочистою процесією, розпочинаючи конклав, на якому оберуть наступного і 267-го Папу Римського.

Замкнені "cum clave" — ключем — у Сикстинській капелі, кардинали розпочали обрання 267-го наступника Петра.

Для обрання нового Папи потрібна більшість у дві третини, у цьому випадку щонайменше 89 голосів.

Щодня може відбуватися до чотирьох турів голосування. Перший бюлетень був поданий увечері 7 травня. Потім голосування відбуватиметься чотири рази на день протягом наступних днів, двічі вранці і двічі ввечері.

Чорний дим сигналізує про безрезультатне голосування; білий дим, що супроводжується дзвоном дзвонів, сповіщатиме про прихід нового Папи.

Цей конклав є одним із найрізноманітніших в історії, виборці походять із 70 країн, що відображає зусилля Папи Франциска розширити представництво в Церкві.

Жодного Папу Римського не обирали в перший день конклаву, тому голосування може тривати кілька днів, перш ніж один кардиналів отримає необхідну більшість у дві третини голосів, щоб стати 267-м понтифіком.

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