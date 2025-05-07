Конклав не обрав нового Папу Римського під час першого голосування

З труби Сикстинської капели у Ватикані ввечері 7 травня пішов чорний дим. Це означає, що під час свого першого і єдиного на сьогодні голосування кардинали, які беруть участь у конклаві, не обрали Папу Римського.

Конклав не обрав нового понтифіка

Раніше 133 кардинали-виборці увійшли до Сикстинської капели урочистою процесією, розпочинаючи конклав, на якому оберуть наступного і 267-го Папу Римського.

Замкнені "cum clave" — ключем — у Сикстинській капелі, кардинали розпочали обрання 267-го наступника Петра.

Для обрання нового Папи потрібна більшість у дві третини, у цьому випадку щонайменше 89 голосів.

Black smoke emerged from the chimney over the Sistine Chapel at 21:00 on Wednesday evening, signalling that a first ballot has been held at the conclave and has concluded without the election of a Pope.https://t.co/hlmAJdskTO pic.twitter.com/AKxuUbDK2g — Vatican News (@VaticanNews) May 7, 2025

Щодня може відбуватися до чотирьох турів голосування. Перший бюлетень був поданий увечері 7 травня. Потім голосування відбуватиметься чотири рази на день протягом наступних днів, двічі вранці і двічі ввечері.

Чорний дим сигналізує про безрезультатне голосування; білий дим, що супроводжується дзвоном дзвонів, сповіщатиме про прихід нового Папи.

Цей конклав є одним із найрізноманітніших в історії, виборці походять із 70 країн, що відображає зусилля Папи Франциска розширити представництво в Церкві.