Конструкторское бюро химавтоматики пылает в Воронеже — видео

Вечером 14 ноября в Воронеже очевидцы зафиксировали пожар на территории Конструкторского бюро химавтоматики.
Главные тезисы
В Воронеже пылает Конструкторское бюро химавтоматики
В настоящее время горит в районе Конструкторского бюро химавтоматики — одного из главных центров российского ракетостроения, где тестируют двигатели для «Союзов», «Протонов» и «Ангары».
Пока причины неизвестны, возможно, тестирование ракетных двигателей.
Вот так сейчас выглядит Конструкторское бюро химавтоматики в Воронеже.
