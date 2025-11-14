Конструкторское бюро химавтоматики пылает в Воронеже — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Конструкторское бюро химавтоматики пылает в Воронеже — видео

пожар
Читати українською
Источник:  online.ua

Вечером 14 ноября в Воронеже очевидцы зафиксировали пожар на территории Конструкторского бюро химавтоматики.

Главные тезисы

  • На территории Конструкторского бюро химавтоматики в Воронеже возник пожар, который зафиксировали очевидцы.
  • Инцидент произошел в районе одного из важнейших центров российского ракетостроения, где тестируют двигатели для космических ракет.

В Воронеже пылает Конструкторское бюро химавтоматики

В настоящее время горит в районе Конструкторского бюро химавтоматики — одного из главных центров российского ракетостроения, где тестируют двигатели для «Союзов», «Протонов» и «Ангары».

Пока причины неизвестны, возможно, тестирование ракетных двигателей.

Вот так сейчас выглядит Конструкторское бюро химавтоматики в Воронеже.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Масштабный пожар охватил российский завод по изготовлению электроники — видео
"Бавовна" в России 8 октября - что известно
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Огненный ад. Масштабный пожар пылает в Кемеровской области РФ — видео
огонь
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В Нижнекамске РФ бушевал пожар на территории НПЗ — видео
НПЗ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?