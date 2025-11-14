Конструкторське бюро хімавтоматики палає у Воронежі — відео
Конструкторське бюро хімавтоматики палає у Воронежі — відео

пожежа
Джерело:  online.ua

Увечері 14 листопада у Воронежі очевидці зафіксували пожежу на території Конструкторського бюро хімавтоматики.

Головні тези:

  • Увечері 14 листопада у Воронежі сталася пожежа на території Конструкторського бюро хімавтоматики.
  • Пожежа спалахнула в районі одного з ключових центрів російського ракетобудування.
  • Можливо, причиною пожежі є тестування ракетних двигунів на Конструкторському бюро хімавтоматики.

У Воронежі палає Конструкторське бюро хімавтоматики

Наразі горить в районі Конструкторського бюро хімавтоматики - одного з головних центрів російського ракетобудування, де тестують двигуни для «Союзів», «Протонів» та «Ангари».

Поки що причини невідомі, можливо, тестування ракетних двигунів.

Ось так зараз виглядає Конструкторське бюро хімавтоматики у Воронежі.

