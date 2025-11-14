Конструкторське бюро хімавтоматики палає у Воронежі — відео

Увечері 14 листопада у Воронежі очевидці зафіксували пожежу на території Конструкторського бюро хімавтоматики.
Головні тези:
- Увечері 14 листопада у Воронежі сталася пожежа на території Конструкторського бюро хімавтоматики.
- Пожежа спалахнула в районі одного з ключових центрів російського ракетобудування.
- Можливо, причиною пожежі є тестування ракетних двигунів на Конструкторському бюро хімавтоматики.
У Воронежі палає Конструкторське бюро хімавтоматики
Наразі горить в районі Конструкторського бюро хімавтоматики - одного з головних центрів російського ракетобудування, де тестують двигуни для «Союзів», «Протонів» та «Ангари».
Поки що причини невідомі, можливо, тестування ракетних двигунів.
Ось так зараз виглядає Конструкторське бюро хімавтоматики у Воронежі.
