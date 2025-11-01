Вогняне пекло. Масштабна пожежа палає у Кемеровській області РФ — відео

1 листопада у Кемеровській області палає величезна пожежа, яку не можуть загасити надзвичайники.
Головні тези:
- У Кемеровській області Росії виникла масштабна пожежа у районах міст Білово та Юрга.
- Площа пожежі у Юрзі становить близько 23 тис кв метрів, проте вогонь наразі не поширюється на житлові будинки.
- Місцеві надзвичайники здійснюють спроби локалізувати та загасити пожежу, яка ще досі видається некерованою.
У Кемеровській області Росії палає пожежа
У Кемеровській області спалахнули поля у житлових районах
Пожежі виникли у містах Білово та Юрга.
Як повідомили у МНС, у Юрзі площа пожежі становить приблизно 23 тис кв м.
