Вогняне пекло. Масштабна пожежа палає у Кемеровській області РФ — відео

online.ua

1 листопада у Кемеровській області палає величезна пожежа, яку не можуть загасити надзвичайники.

Головні тези:

  • У Кемеровській області Росії виникла масштабна пожежа у районах міст Білово та Юрга.
  • Площа пожежі у Юрзі становить близько 23 тис кв метрів, проте вогонь наразі не поширюється на житлові будинки.
  • Місцеві надзвичайники здійснюють спроби локалізувати та загасити пожежу, яка ще досі видається некерованою.

У Кемеровській області Росії палає пожежа

У Кемеровській області спалахнули поля у житлових районах

Пожежі виникли у містах Білово та Юрга.

Як повідомили у МНС, у Юрзі площа пожежі становить приблизно 23 тис кв м.

Вогонь поки що не перейшов на житлові будинки.

