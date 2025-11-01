Огненный ад. Масштабный пожар пылает в Кемеровской области РФ — видео

1 ноября в Кемеровской области разгорается огромный пожар, который не могут потушить чрезвычайники.
Главные тезисы
- Масштабный пожар охватил районы городов Белово и Юрга в Кемеровской области РФ.
- Площадь пожара в Юрге достигла 23 тыс кв метров, но огонь еще не угрожает жилым домам.
- Местные чрезвычайники совершают попытки потушить пожар, который остается неуправляемым.
В Кемеровской области России горит пожар
В Кемеровской области вспыхнули поля в жилых районах
Пожары возникли в городах Белово и Юрга.
Как сообщили в МЧС, в Юрге площадь пожара составляет примерно 23 тыс. кв.
