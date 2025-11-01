Огненный ад. Масштабный пожар пылает в Кемеровской области РФ — видео
Огненный ад. Масштабный пожар пылает в Кемеровской области РФ — видео

огонь
Читати українською
Источник:  online.ua

1 ноября в Кемеровской области разгорается огромный пожар, который не могут потушить чрезвычайники.

Главные тезисы

  • Масштабный пожар охватил районы городов Белово и Юрга в Кемеровской области РФ.
  • Площадь пожара в Юрге достигла 23 тыс кв метров, но огонь еще не угрожает жилым домам.
  • Местные чрезвычайники совершают попытки потушить пожар, который остается неуправляемым.

В Кемеровской области России горит пожар

В Кемеровской области вспыхнули поля в жилых районах

Пожары возникли в городах Белово и Юрга.

Как сообщили в МЧС, в Юрге площадь пожара составляет примерно 23 тыс. кв.

Огонь пока не перешел на жилые дома.

