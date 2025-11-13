У Нижньокамску РФ вирувала пожежа на території НПЗ — відео

13 листопада у російському місті Нижньокамськ (Татарстан) загорівся місцевий нафтопереробний завод.
Головні тези:
- У листопаді в Нижньокамську загорівся нафтопереробний завод, що призвело до пожежі на території НПЗ.
- Пожежу вдалося ліквідувати без постраждалих, проте причини виникнення інциденту наразі невідомі.
- Для припинення вогню на НПЗ було залучено значну кількість техніки та особового складу МНС Росії.
У російському Нижньокамську палав НПЗ
«Татар-інформ» із посиланням на пресслужбу підприємства повідомило, що на території одного з виробничих підрозділів підприємства «Нижньокамськнафтохім» розпочалася пожежа.
Зазначається, що причина пожежі поки що невідома.
Пізніше у МНС Росії відрапортували про ліквідацію відкритого горіння у промзоні Нижньокамська.
