У Нижньокамску РФ вирувала пожежа на території НПЗ — відео
Категорія
Події
Дата публікації

У Нижньокамську РФ вирувала пожежа на території НПЗ — відео

бавовна
Джерело:  online.ua

13 листопада у російському місті Нижньокамськ (Татарстан) загорівся місцевий нафтопереробний завод.

Головні тези:

  • У листопаді в Нижньокамську загорівся нафтопереробний завод, що призвело до пожежі на території НПЗ.
  • Пожежу вдалося ліквідувати без постраждалих, проте причини виникнення інциденту наразі невідомі.
  • Для припинення вогню на НПЗ було залучено значну кількість техніки та особового складу МНС Росії.

У російському Нижньокамську палав НПЗ

«Татар-інформ» із посиланням на пресслужбу підприємства повідомило, що на території одного з виробничих підрозділів підприємства «Нижньокамськнафтохім» розпочалася пожежа.

“Горить на промзоні-2, в районі заводу стиролу та поліефірних смол (СПС) — частина великого хімічного комплексу “Нижньокамськнафтохім”.

Зазначається, що причина пожежі поки що невідома.

Пізніше у МНС Росії відрапортували про ліквідацію відкритого горіння у промзоні Нижньокамська.

Для ліквідації займання було залучено 8 лафетних стволів, 1 пожежний пінопідйомник. Всього до гасіння пожежі було залучено 32 одиниці техніки та 95 осіб особового складу МНС Росії. Відкрите горіння ліквідовано, постраждалих немає.

