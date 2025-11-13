У Нижньокамску РФ вирувала пожежа на території НПЗ — відео

У російському Нижньокамську палав НПЗ

«Татар-інформ» із посиланням на пресслужбу підприємства повідомило, що на території одного з виробничих підрозділів підприємства «Нижньокамськнафтохім» розпочалася пожежа.

“Горить на промзоні-2, в районі заводу стиролу та поліефірних смол (СПС) — частина великого хімічного комплексу “Нижньокамськнафтохім”. Поширити

Зазначається, що причина пожежі поки що невідома.

Пізніше у МНС Росії відрапортували про ліквідацію відкритого горіння у промзоні Нижньокамська.