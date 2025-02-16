Кошки могут помочь в разработке космических роботов

Американские ученые проанализировали переориентацию роботов в воздухе с помощью кошачьего хвоста и пришли к выводу, что млекопитающие уже эффективно оптимизировали такое движение. Именно это позволяет сделать роботов с более легкими и эффективными хвостами, показывая, как животные используют физику для маневрирования.
Главные тезисы
- Животные вращают тело благодаря сложным 3D-кривым в хвостах, что вдохновляет исследователей на создание биомеханических решений в робототехнике.
- Анализируя структуру и функции хвостов млекопитающих, ученые разработали оптимизированные симуляции для улучшения маневренности роботов.
Наука снова ориентируется на животных
По словам ученых, они выделяют 2 типа хвостов позвоночных:
тяжелые мускулистые хвосты ящериц, обеспечивающие вращение в одной плоскости, благодаря чему решили создать роботов с жестким хвостом,
более легкие хвосты млекопитающих, которые приводятся в движение сухожилиями.
Что важно понимать, хвосты млекопитающих формируют сложные 3D-кривые, которые позволяют эффективно вращать тело и дают представление как о биомеханике, так и о дизайне роботов.
Ученые пытались понять, как хвост помогает животным и работам маневрировать в воздухе, сосредоточившись на инерционных придатках, создающих вращение тела.
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