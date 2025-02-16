Коти можуть допомогти у розробці космічних роботів
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Коти можуть допомогти у розробці космічних роботів

кіт
Джерело:  online.ua

Американські науковці проаналізували переорієнтацію роботів у повітрі за допомогою котячого хвоста та дійшли висновку, що ссавці вже ефективно оптимізували такий рух. Саме це дає можливість зробити роботів з легшими та ефективнішими хвостами, показуючи, як тварини використовують фізику для маневрування.

Головні тези:

  • Тварини обертають тіло завдяки складним 3D-кривим в хвостах, що надихає дослідників на створення біомеханічних рішень у робототехніці.
  • Аналізуючи структуру та функції хвостів ссавців, науковці розробили оптимізовані симуляції для покращення маневреності роботів.

Наука знову орієнтується на тварин

За словами вчених, вони виділяють 2 типи хвостів хребетних:

  1. важкі м'язисті хвости ящірок, які забезпечують обертання в одній площині, завдяки чому вирішили створити роботів з жорстким хвостом,

  2. легші хвости ссавців, які приводяться в рух сухожиллями.

Що важливо розуміти, хвости ссавців формують складні 3D-криві, що дають можливість ефективно обертати тіло та дають уявлення як про біомеханіку, так і про дизайн роботів.

Фото: depositphotos.com

Науковці намагалися зрозуміти, як хвіст допомагає тваринам і роботам маневрувати в повітрі, зосередившись на інерційних придатках, що створюють обертання тіла.

Проаналізувавши хвости ссавців, вчені виявили, що збільшення кісткових сегментів в межах однієї довжини покращує здатність до обертання. Щоб оцінити ефективність хвоста, вони розробили симуляції, які оптимізують траєкторії хвоста для точних обертань тіла. Порівняно з попередніми моделями, які мали жорсткі структури, їхній підхід враховує деформативність та реалістичні обмеження контролю.

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