Коти можуть допомогти у розробці космічних роботів

Американські науковці проаналізували переорієнтацію роботів у повітрі за допомогою котячого хвоста та дійшли висновку, що ссавці вже ефективно оптимізували такий рух. Саме це дає можливість зробити роботів з легшими та ефективнішими хвостами, показуючи, як тварини використовують фізику для маневрування.
Головні тези:
- Тварини обертають тіло завдяки складним 3D-кривим в хвостах, що надихає дослідників на створення біомеханічних рішень у робототехніці.
- Аналізуючи структуру та функції хвостів ссавців, науковці розробили оптимізовані симуляції для покращення маневреності роботів.
Наука знову орієнтується на тварин
За словами вчених, вони виділяють 2 типи хвостів хребетних:
важкі м'язисті хвости ящірок, які забезпечують обертання в одній площині, завдяки чому вирішили створити роботів з жорстким хвостом,
легші хвости ссавців, які приводяться в рух сухожиллями.
Що важливо розуміти, хвости ссавців формують складні 3D-криві, що дають можливість ефективно обертати тіло та дають уявлення як про біомеханіку, так і про дизайн роботів.
Науковці намагалися зрозуміти, як хвіст допомагає тваринам і роботам маневрувати в повітрі, зосередившись на інерційних придатках, що створюють обертання тіла.
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