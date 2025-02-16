Коти можуть допомогти у розробці космічних роботів

Американські науковці проаналізували переорієнтацію роботів у повітрі за допомогою котячого хвоста та дійшли висновку, що ссавці вже ефективно оптимізували такий рух. Саме це дає можливість зробити роботів з легшими та ефективнішими хвостами, показуючи, як тварини використовують фізику для маневрування.

Наука знову орієнтується на тварин

За словами вчених, вони виділяють 2 типи хвостів хребетних:

важкі м'язисті хвости ящірок, які забезпечують обертання в одній площині, завдяки чому вирішили створити роботів з жорстким хвостом, легші хвости ссавців, які приводяться в рух сухожиллями.

Що важливо розуміти, хвости ссавців формують складні 3D-криві, що дають можливість ефективно обертати тіло та дають уявлення як про біомеханіку, так і про дизайн роботів.

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Науковці намагалися зрозуміти, як хвіст допомагає тваринам і роботам маневрувати в повітрі, зосередившись на інерційних придатках, що створюють обертання тіла.