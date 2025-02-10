Рівень вуглецю в атмосфері рекордно зріс у 2024 році — дані дослідження
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Рівень вуглецю в атмосфері рекордно зріс у 2024 році — дані дослідження

вуглець
Джерело:  NHK

Дослідники з Японії за допомогою супутникових даних виявили, що концентрація вуглекислого газу в атмосфері Землі у 2024 році відзначилася найбільшим зростанням порівняно з попереднім роком за всю історію спостережень.

Головні тези:

  • Рівень вуглецю в атмосфері Землі рекордно зріс у 2024 році.
  • Збільшення рівня CO2 досягло найвищого показника у всю історію спостережень, що може бути спричинене лісовими пожежами та викидами від людської діяльності.
  • Міністр навколишнього середовища Японії підкреслив терміновість проблеми та запевнив про співпрацю країни у зменшенні викидів парникових газів.

Рівень вуглецю в атмосфері рекордно зріс у 2024 році

Зазначається, що Міністерство охорони навколишнього середовища Японії та Національний інститут екологічних досліджень використовували японський супутник Ibuki для спостереження за щільністю парникових газів, включаючи CO2 і метан, в атмосфері.

Дослідники наголошують, що щільність CO2 минулого року становила в середньому 421,3 проміле, що є найвищим показником з моменту початку спостережень у 2010 році. За їхніми словами, це означає збільшення порівняно з попереднім роком на 3,5 проміле, що також є найбільшим показником за всю історію спостережень.

Представники міністерства вважають, що найбільше зростання за рік, можливо, було частково пов’язане з нещодавніми великими лісовими пожежами в Канаді та Бразилії.

Вони також називають іншу можливу причину — збільшення викидів вуглецю від діяльності людини, наприклад використання викопного палива.

Міністр навколишнього середовища Японії Кейічіро Асао заявив, що він розглядає дані «з почуттям терміновості», оскільки збільшення щільності парникових газів є головним фактором підвищення температури на Землі.

Він додав, що Японія продовжуватиме співпрацювати з іншими країнами та робитиме все можливе для скорочення викидів парникових газів.

В останньому випуску щорічного бюлетеня Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО) щодо парникових газів йшлося про те, що забруднення атмосфери Землі, що викликає потепління планети, за минулий рік досягло найвищого рівня в історії людства, і це є тривожним показником нездатності світу стримати зміну клімату.

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