Уровень углерода в атмосфере рекордно вырос в 2024 году — данные исследования

Исследователи из Японии с помощью спутниковых данных обнаружили, что концентрация углекислого газа в атмосфере Земли в 2024 году ознаменовалась наибольшим ростом по сравнению с предыдущим годом за всю историю наблюдений.

Уровень углерода в атмосфере рекордно вырос в 2024 году

Министерство охраны окружающей среды Японии и Национальный институт экологических исследований использовали японский спутник Ibuki для наблюдения за плотностью парниковых газов, включая CO2 и метан, в атмосфере.

Исследователи отмечают, что плотность CO2 в прошлом году составила в среднем 421,3 промилле, что является самым высоким показателем с момента начала наблюдений в 2010 году. По их словам, это означает увеличение по сравнению с предыдущим годом на 3,5 промилле, что также является самым большим показателем за всю историю наблюдений.

Представители министерства считают, что наибольший рост за год, возможно, частично связан с недавними крупными лесными пожарами в Канаде и Бразилии.

Они также называют другую возможную причину — увеличение выбросов углерода от деятельности человека, например использование ископаемого топлива.

Министр окружающей среды Японии Кейичиро Асао заявил, что рассматривает данные «с чувством срочности», поскольку увеличение плотности парниковых газов является главным фактором повышения температуры на Земле.

Он добавил, что Япония будет продолжать сотрудничать с другими странами и делать все возможное для сокращения выбросов парниковых газов. Поделиться

В последнем выпуске ежегодного бюллетеня Всемирной метеорологической организации (ВМО) по парниковым газам говорилось, что загрязнение атмосферы Земли, вызывающей потепление планеты, за прошлый год достигло наивысшего уровня в истории человечества, и это является тревожным показателем неспособности мира сдержать изменение климата.