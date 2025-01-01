Синоптики прогнозируют значительные потепления в январе. Когда ждать

В некоторых областях Украины в начале января ожидается потепление до +10. Однако впоследствии синоптики прогнозируют снова похолодание.

Какая будет погода в начале января

Как отмечают синоптики, 2 января в западных областях местами ожидается небольшой дождь, в других регионах без осадков.

В южных регионах ночью и утром местами туман.

Киев: без осадков, ветер юго-западный 7-12 м/с, порывы до 15-20 м/с. Температура: ночью +1…+3°С, днем +7…+9°С.

Общий прогноз по стране: ветер юго-западный 7-12 м/с, в западных, северных и центральных областях порывы 15-20 м/с, в Карпатах до 25-30 м/с. Температура: ночью -2…+3°С, днем +5…+10°С, в Крыму до +13°С.

3 января ночью в западных и северных областях, а днем почти по всей стране, кроме юга, ожидаются мокрый снег и дождь.

Температура: ночью и днем -3...+2°С, в центральных областях и на Закарпатье до +5°С, на юге и востоке ночью +1...+6°С, днем +5...+10°С.

В западных и северных областях на дорогах местами гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с.

В Киеве ночью прогнозируют умеренный мокрый снег, днем небольшой. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура: около 0°С.

Погода в январе 2025 года — к чему готовиться

По словам синоптиков, средняя месячная температура воздуха предполагается 0-3° мороза, в Закарпатье, в Крыму, Одесской и Херсонской областях 0-2° тепла, что на 1,5-2° выше нормы.

Кроме того, отмечается, что месячное количество осадков ожидается в пределах нормы 32-79 мм.

Средняя месячная температура воздуха января достигнет 0-6° мороза, в Крыму от 1° мороза до 4° тепла.

Абсолютный минимум температуры воздуха — 23-37° мороза, в Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Сумской областях и в Карпатах местами 38-39°, в Черкасской и Луганской областях местами 40-41,9° мороза, на юге Крыма 13-22° мороза, — говорится в сообщении. Поделиться

Как утверждают синоптики, абсолютный максимум температуры воздуха — 10-18° тепла, в Крыму до 21°, в Черниговской, Сумской области и на высокогорье Карпат 8-9° тепла.