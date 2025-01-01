Синоптики прогнозируют значительные потепления в январе. Когда ждать

В некоторых областях Украины в начале января ожидается потепление до +10. Однако впоследствии синоптики прогнозируют снова похолодание.
Главные тезисы
- В начале января ожидается значительное потепление до +10 в некоторых областях Украины, однако впоследствии предполагаются похолодание.
- В первые дни января синоптики прогнозируют дожди и туманы в разных регионах страны с порывами ветра до 25-30 м/с в Карпатах.
- Средняя месячная температура воздуха января в Украине ожидается в диапазоне от 0 до +6° мороза в пределах нормы, по прогнозам синоптиков.
- Метеорологи предупреждают о возможности гололеда на дорогах в западных и северных областях в первые дни января.
- В 2025 году среднее месячное количество осадков в январе ожидается в пределах нормы с температурным режимом от -23° мороза до +21° тепла.
Какая будет погода в начале января
Как отмечают синоптики, 2 января в западных областях местами ожидается небольшой дождь, в других регионах без осадков.
В южных регионах ночью и утром местами туман.
Киев: без осадков, ветер юго-западный 7-12 м/с, порывы до 15-20 м/с. Температура: ночью +1…+3°С, днем +7…+9°С.
Общий прогноз по стране: ветер юго-западный 7-12 м/с, в западных, северных и центральных областях порывы 15-20 м/с, в Карпатах до 25-30 м/с. Температура: ночью -2…+3°С, днем +5…+10°С, в Крыму до +13°С.
3 января ночью в западных и северных областях, а днем почти по всей стране, кроме юга, ожидаются мокрый снег и дождь.
Температура: ночью и днем -3...+2°С, в центральных областях и на Закарпатье до +5°С, на юге и востоке ночью +1...+6°С, днем +5...+10°С.
В западных и северных областях на дорогах местами гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с.
В Киеве ночью прогнозируют умеренный мокрый снег, днем небольшой. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура: около 0°С.
Погода в январе 2025 года — к чему готовиться
По словам синоптиков, средняя месячная температура воздуха предполагается 0-3° мороза, в Закарпатье, в Крыму, Одесской и Херсонской областях 0-2° тепла, что на 1,5-2° выше нормы.
Кроме того, отмечается, что месячное количество осадков ожидается в пределах нормы 32-79 мм.
Средняя месячная температура воздуха января достигнет 0-6° мороза, в Крыму от 1° мороза до 4° тепла.
Как утверждают синоптики, абсолютный максимум температуры воздуха — 10-18° тепла, в Крыму до 21°, в Черниговской, Сумской области и на высокогорье Карпат 8-9° тепла.
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